Koniec sezonu na Torze Kalbar

Zakończył się sezon zimowy na Torze Łyżwiarskim Kalbar, który, mimo pandemii, był jednym z najlepszych sezonów od czasu otwarcia obiektu. Miłośnicy jazdy na łyżwach nadal będą mogli korzystać z Krytego Lodowiska im. Heleny Pilejczyk przy ul. Karowej.

Elbląskie kluby łyżwiarstwa szybkiego będą uczestniczyły w ten weekend w ostatnich zawodach i tym samym kończą swój sezon szkoleniowy. W mijającym sezonie na obiekcie rozegrano Ogólnopolskie Zawody dla dzieci w łyżwiarstwie szybkim, w których uczestniczyło ponad 100 zawodników z całej Polski. Tor Kalbar był również chętnie odwiedzany przez mieszkańców Elbląga, którzy mogli korzystać ze ślizgawek ogólnodostępnych, a także przez liczną grupę dzieci i młodzieży, która w czasie ferii mogła jeździć na Kalbarze bezpłatnie. Łącznie prawie 6 tysięcy osób skorzystało w tym sezonie z toru, co sprawiło, że mimo pandemii był to jeden z najlepszych sezonów od czasu otwarcia obiektu.

Zakończenie sezonu łyżwiarskiego na torze spowodowane jest również niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które negatywnie wpływają na jakość tafli lodowej. Ciągłe opady deszczu, a także silne wiatry powodują, że znaczna część ślizgawek nie może się odbyć z powodu bezpieczeństwa.

W obiekcie tym rozpoczną się prace przygotowujące do sezonu wiosennego. Przed jego rozpoczęciem, poza rozmrożeniem tafli, przygotowywana będzie infrastruktura pod rekreację dla miłośników jazdy na rolkach i wrotkach oraz dla osób zainteresowanych korzystaniem z boisk wielofunkcyjnych i kortów tenisowych.

Wszystkim miłośnikom łyżew i użytkownikom Toru Kalbar Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu serdecznie dziękuje za wspólnie spędzony czas, licząc na ponowne spotkania w kolejnym sezonie.

Warto jednak podkreślić, że Kryte Lodowisko Helena przy ul. Karowej jest nadal otwarte i czeka na wszystkich miłośników jazdy na łyżwach. Ogólnodostępne ślizgawki w środku tygodnia odbywają się we wtorki, czwartki i piątki o godz. 18 i 19. Natomiast w weekendy zapraszamy o godz. 12.30, 13.30, 14.40, 15.40 i 16.50. Bilety ulgowe to koszt 7 zł, a normalne – 10 zł. Na terenie lodowiska funkcjonuje wypożyczalnia łyżew, za które zapłacimy 8 zł za parę. Jest również możliwość wypożyczenia pingwinków, które ułatwiają najmłodszym pierwsze wizyty na lodowisku. Dużym zainteresowaniem cieszy się także nauka jazdy na łyżwach, która odbywa się we wtorki o godz. 18. Bilety ulgowe na zajęcia kosztują 12 zł, a normalne – 15 zł.

Więcej informacji na temat Krytego Lodowiska znajduje się na stronie MOSiR.