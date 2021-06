Konkurs: Turbo Spalanie

Pora ruszyć się z kanapy i pozbyć nadmiaru kilogramów. Weź udział w naszym konkursie i zafunduj sobie turbo spalanie tkanki tłuszczowej. Do wygrania dwie wejściówki (na środę) na zajęcia organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Turbo Spalanie to zajęcia oparte na zasadach Tabaty, czyli formie treningu interwałowego. Trening ten oparty jest na dużym wysiłku i następujących, we właściwych odstępach, przerwach na odpoczynek, co pozwala ciału na kolejne, jeszcze intensywniejsze serie. Dzięki temu maksymalnie stymulujemy mięśnie, przez co szybciej spalamy tkankę tłuszczową. Każdy uczestnik zajęć poprawi także wydolność i wytrzymałość organizmu. Zajęcia Turbo Spalania odbywają się w środy na tafli lodowiska o godz. 18.30.

UWAGA KONKURS! Wygraj wejściówki na Turbo Spalanie

- napisz co Cię motywuje do ćwiczeń: konkurs@portel.pl (tytuł maila: turbo)

nagrodzimy najfajniejsze - naszym zdaniem - uzasadnienia

- konkurs trwa do 8 czerwca do godziny 13.00

- w mailu dopisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych

***

Regulamin konkursu

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

--- promocja ----