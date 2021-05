Koszykarki Truso w finale mistrzostw Polski!!!

To największy sukces elbląskiej koszykówki od lat. Koszykarki Truso Elbląg zajęły drugie miejsce na turnieju półfinałowym w Poznaniu. I ta pozycja oznacza awans trenowanych przez Magdalenę Kołacką dziewczyn do finału mistrzostw Polki kadetek (do lat 15). A łatwo nie było...

Bardzo burzliwy przebieg miał turniej półfinałowy mistrzostw Polski w koszykówce dziewcząt w Poznaniu. Koszykarki z elbląskiego Truso mierzyły się w nim z MUKS Poznań, Zagłębiem Sosnowiec i MKS Polkowice.

Zaczęło się od silnego uderzenia. Pierwszy mecz na turnieju elblążanki grały z gospodyniami turnieju, mistrzyniami województwa wielkopolskiego MUKS Poznań. I już pierwszą kwartę przegrały bardzo wysoko, bo 18:42. Rywalki przez resztę meczu kontrolowały sytuację na boisku, stopniowo powiększając przewagę. Ostatecznie skończyło się na pogromie 88:49.

Z Zagłębiem o życie

I już następnego dnia elblążanki musiały walczyć o życie. Z Zagłębiem Sosnowiec, które też przegrało swoje pierwsze spotkanie 57:83 z MKS Polkowice. Przegrany z tego spotkania definitywnie tracił szansę na awans.

Zaczęło się całkiem dobrze, bo od trójki Katarzyny Mital. Walka była zacięta, Zagłębianki zbudowały sobie przewagę, potem elblążanki odzyskały prowadzenie. Niestety w drugiej części pierwszej kwarty rywalki znalazły sposób na Truso i pierwsze 10 minut wygrały 23:18. na początku drugiej kwarty mogło się wydawać, że coś się w elbląskim zespole zacięło Zagłębie prowadziło już 11 punktami, kiedy Maja Pszczółkowska zdobyła pierwszy punkt dla Truso. Na szczęście te 11 punktów to było szczytowe prowadzenie rywalek w tej części spotkania. Po 20 minutach na tablicy wyników widniał wynik 38:33 dla Zagłębia.

Pierwsze minuty drugiej połowy wskazywały, że Zagłębie znalazło sposób na elblążanki. W pewnym momencie Truso przegrywało 12 punktami (35:47). I wtedy podopieczne Magdy Kołackiej wyszły z depresji. Sygnał do odrabiania strata dała Katarzyna Mital. Po trzeciej kwarcie było 52:48 dla Zagłębia.

Czwarta kwarta. Pierwsze punkty rzuca Zagłębie. Tym razem elblążanki nie dały odskoczyć rywalkom. A po trójce Karoliny Maj odzyskały prowadzenie 56:54. I już do końca go nie oddały. A po kolejnej trójce tym razem Victorii Rockiej prowadziły jedenastoma punktami. Ostatecznie skończyło się na 68:63.

Z Polkowicami o awans

W niedzielę elblążanki zagrały z MKS Polkowice. Rywalki też miały na koncie porażkę z MUKS Poznań i zwycięstwo nad Zagłębiem. Zwycięzca jechał na turniej finałowy. Pojedynek był bardzo zacięty. Obie drużyny wiedziały o co grały i skupiły się na grze obronnej. Pierwsza kwarta skończyła się remisem 14:14.

Jak się później okazało decydujące znaczenie miało drugie 10 minut. Do pewnego momentu walka szla „kosz za kosz”. W połowie kwarty elblążanki przegrywają 19:22. I nadchodzi seria 10 zdobytych punktów. Tej przewagi już nie oddały. Rywalki, co prawda zdołały się jeszcze zbliżyć na cztery punkty (29:25), ale na przerwę elblążanki schodziły przy wyniku 42:32.

I... Polkowiczanki nie zamierzały złożyć broni. W trzeciej kwarcie doprowadziły do remisu po 47. To jednak było wszystko na co rywalki było stać w tej części spotkania. Po trzeciej kwarcie elblążanki prowadziły 55:51. Wynik wciąż był sprawą otwartą.

Wynik ostatnich 10 minut (10:10) najlepiej pokazuje co się działo na parkiecie. Polkowiczanki nie mogły zredukować przewagi elblążanek. I po końcowym gwizdku w elbląskim obozie wybuchła wielka radość. Mamy to!!! Truso w finale mistrzostw Polski. Truso wśród ośmiu najlepszych drużyn w Polsce.

Czas na finał

Z naszej grupy awansował też MUKS Poznań. Turniej finałowy z udziałem ośmiu najlepszych zespołów z Polski odbędzie się w Gdańsku od 9 do 13 czerwca. Awans do finału to największy sukces elbląskiej koszykówki od lat. Przypomnijmy drogę Truso do finałów. Najpierw triumf (bez porażki) w lidze warmińsko – mazurskiej. A potem drugie miejsca: na finale strefowym, w turnieju ćwierćfinałowym i dzisiejszym półfinale.

MUKS Poznań – Truso Elbląg 88:49 (42:18, 18:10, 13:17, 15:14)

Truso: Zyzek, Rocka 15 (1), Maj 8, Mital 15 (1), Sznajder 9, Stańczyk 2, Majkowska, Częścik, Nowicka, Pszczółkowska, Ziółkowska, Ćwiklińska

Truso Elbląg – Zagłobie Sosnowiec 68:63 (18:23, 15:15, 15:14, 20:11)

Truso: Mital 18 (4), Maj 13 (3), Pszczółkowska 10, Sznajder 3, Rocka 15 (2), Ziółkowska 4, Zyzek 5, Stańczyk, Majkowska, Nowicka

MKS Polkowice – Truso Elbląg 61:65 (14:14, 18:28, 19:13, 10:10)

Truso: Rocka 15 (1), Maj 10 (2), Mital 9 (1), Sznajder 22, Pszczółkowska 4, Zyzek 5, Nowicka