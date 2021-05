Koszykarki Truso w półfinale mistrzostw Polski

Niedzielna wygrana 12 punktami z gospodyniami turnieju – MOSiR-em Bochnia – dała koszykarkom Truso Elbląg awans do półfinału mistrzostw Polski! Aż 27 punktów zdobyła kapitan drużyny Katarzyna Mital.

Do Bochni elblążanki jechały jako mistrzynie województwa warmińsko-mazurskiego i czołowa drużyna ligi pomorskiej. W pierwszym meczu ćwierćfinałowego turnieju mistrzostw Polski pewnie wygrały z Bogdanką UMCS Lublin 93:73, w sobotę mimo ambitnej postawy przyszła porażka z RMKS Rybnik 63:73 i w niedzielę w meczu o wszystko musiały pokonać gospodynie turnieju różnicą co najmniej 5 punktów. I cel w pełni zrealizowały, wygrywając 72:60! Podopieczne Magdy i Wiktorii Kołackich prowadziły praktycznie od początku spotkania, kontrolując przebieg wydarzeń na parkiecie. Pierwsza kwartę wygrały 20:9 i nie pozwoliły rywalkom zbliżyć się na więcej niż 6 punktów. Decydująca o losach spotkania okazała się trzecia kwarta, którą elblążanki wygrały 21:12, a w czwartej postawiły kropkę na i, osiągając na 19 sekund przed końcem przewagę 12 punktów, której już nie oddały rywalkom.

Dzięki lepszemu bilansowi małym punktów do półfinałów MP awansowały zarówno Truso Elbląg jak i MOSiR Bochnia. Oba zespoły znalazły się w gronie 16 najlepszych zespołów do lat 15 w Polsce. Półfinałowe turnieje mają odbyć się za dwa tygodnie, gospodarzy poznamy prawdopodobnie we wtorek.

Koszykarki MKS Truso Elbląg wystąpiły w niedzielnym w meczu w składzie: Anna Zyzek (5 pkt), Karolina Ziółkowska 12, Zuzanna Dziagiel, Victoria Rocka 13, Maja Ćwiklińska, Kinga Maj 6, Natalia Stańczyk, Maja Majkowska, Katarzyna Mital 27, Rozalia Sznajder 9, Wiktoria Nowicka, Maja Pszczółkowska.

Awans do półfinału MP to z pewnością duży sukces SP nr 11w Elblągu, która udowadnia – występując pod szyldem MKS Truso Elbląg – że wieloletnia praca trenerów z klasami o profilu koszykówki (dziewczęta w tym roku kończą naukę w podstawówce) przynosi wymierne efekty.

