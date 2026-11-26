Koszykarki z Jedenastki najlepsze

W zawodach międzyszkolnej koszykówki dziewcząt z kl. VIII i mł., najlepsza w Elblągu okazała się Szkoła Podstawowa nr 11. W ramach XLI Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w naszym mieście rywalizowały miejscowe szkoły podstawowe. Gospodarzem była Jedenastka. Najlepsze zespoły otrzymały medale.

Zespoły podzielono na dwie grupy. Dwie najlepsze drużyny awansowały do półfinałów. Później rywalizowano o konkretne miejsca. W meczu o 3. pozycję Sportowa Szkoła Podstawowa pokonała Szkołę Podstawową nr 1, natomiast w finale SP 11 ograło SP 15.

Klasyfikacja finałowa dziewcząt:

Szkoła Podstawowa nr 11 Szkoła Podstawowa nr 15 Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoły Podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach, przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym. Po każdej dyscyplinie, 3 pierwsze drużyny lub 3 najlepszych uczniów otrzymują medale.

Więcej informacji na stronie mos.elblag.eu.