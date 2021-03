Koszykarki zagrają o ćwierćfinał mistrzostw Polski

Drużyna koszykarek MKS Truso Elbląg (fot. nadesłana)

W Elblągu w najbliższy weekend odbędzie się strefowy finał rozgrywek województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego w koszykówce dziewcząt do lat 15. Dwa najlepsze zespoły awansują do ćwierćfinału mistrzostw Polski. Walczą o to koszykarki MKS Truso Elbląg prowadzone przez Magdę Kołacką.

Finał strefowy odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 11. Wezmą w nim udział: MKS Truso Elbląg (I miejsce w woj. warmińsko-mazurskim), UKS Jedynka Nidzica (II miejsce w woj. warmińsko-maz.), GTK Arka Gdynia (III miejsce w woj. pomorskim) oraz Basket Fred Kielno (IV miejsce w woj. pomorskim). Z uwagi na sytuację epidemiczną zawody odbywają się bez udziału publiczności. Na stronie facebookowej Szkoły Podstawowej nr 11 będzie można obejrzeć transmisję z meczów elblążanek. Terminarz turnieju sobota, 20 marca godz. 10 – MKS Truso Elbląg – UKS Jedynka Nidzica godz. 12.15 – GTK Arka Gdynia – Basket Fred Kielno godz. 17 – Basket Fred Kutno – MKS Truso Elbląg godz. 19.15 – UKS Jedynka Nidzica – GTK Arka Gdynia niedziela, 21 marca godz. 12 – Basket Fred Kielno – UKS Jedynka Nidzica godz. 14.15 – MKS Truso Elbląg – GTK Arka Gdynia W składzie MKS Truso Elbląg wystąpią: Zofia Braczkowska, Kornelia Częścik, Maja Ćwiklińska, Zuzanna Dziagiel, Kinga Maj, Maja Majkowska, Katarzyna Mital, Wiktoria Nowicka, Majka Pszczółkowska, Victoria Rocka, Natalia Stańczyk, Rozalia Sznajder, Julia Zalewska, Karolina Ziółkowska, Anna Zyzek. Trenerzy: Magda Kołacka, Wiktoria Kołacka, Arkadiusz Majewski.

red. na podst. informacji nadesłanej