Koszykarska liga trójek

Jeśli wraz ze swoją paczką przepadacie za grą w koszykówkę i chcielibyście wnieść do niej element rywalizacji – weźcie udział w cyklu turniejów w koszykówce 3×3. Wkrótce rusza 3. edycja rozgrywek organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Trwają zapisy.

Wzrost zainteresowania koszykówką w odmianie 3×3 obserwujemy nie tylko w skali kraju, ale także Elbląga. W naszym mieście stała się ona bardzo popularna i skupia coraz szerszą uwagę pasjonatów tej dyscypliny, co potwierdza chociażby liczna ilość drużyn uczestniczących w turniejach na obiektach MOSiR. Jej zaletą jest przede wszystkim prostota – wystarczy 6 zawodników, 1 kosz i 1 piłka.

W rozgrywkach Grand Prix drużyny rywalizują ze sobą w systemie 10 turniejów, według terminarza ustalonego po zakończeniu zapisów. Mecze rozgrywane są w hali sportowej SP nr 12 w Elblągu, a ostatnia kolejka przenosi się do Hali Sportowo-Widowiskowej MOSiR przy Al. Grunwaldzkiej 135, gdzie dodatkowo odbywa się konkurs rzutów za 2 punkty. Zwycięzcą rozgrywek zostaje zespół z największą ilością punktów zdobytych w turniejach, a dla trzech najlepszych zespołów przygotowane są medale, puchary oraz koszykarskie gadżety.

Zgłoszenia do rozgrywek odbywają się elektronicznie poprzez formularz Google. W następnej kolejności należy wypełnić i wysłać dokument potwierdzający uczestnictwo oraz dołączyć dowód wpłaty wpisowego (480 zł). Wszystkie dokumenty znajdują się na stronie mosir.elblag.eu. Na zgłoszenia czekamy do 2 października (poniedziałek).

Dlaczego warto zostać Sponsorem Tytularnym?

Sport jest uniwersalny, szeroko dostępny, oparty na zdrowych zasadach rywalizacji, wywołuje wśród uczestników silne i pozytywne emocje, a więc stanowi znakomity czynnik do budowania w jego otoczeniu pozytywnego i unikalnego wizerunku firmy, prestiżu, a także wzmacniania rozpoznawalności. Sponsoring to alternatywna forma komunikacji marketingowej w stosunku do reklamy tradycyjnej, która spowszechniała i często traci odbiorców.

Jeśli chciałbyś, aby Twoja firma została tytularnym sponsorem rozgrywek, zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym imprezy@mosir.elblag.eu lub numerem telefonu 55 625-63-20 lub 55 625-63-06.