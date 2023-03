Koszykarski horror ze świetnym zakończeniem

Ponad 500 osób oglądało w piątek w hali przy ul. Kościuszki niezwykle emocjonujący pierwszy mecz turnieju barażowego o II ligę koszykówki. Gospodarze – Basketball Elbląg - wygrali z drużyną z Wrocławia po dwóch dogrywkach 99:93! Zobacz zdjęcia.

To był prawdziwy koszykarski rollercoaster, a kibice nie mogli narzekać na nudę. Elblążanie przeciwko Gimbasket Wrocław musieli wystąpić bez lidera drużyny Przemysława Zamojskiego, który do drużyny dołączy w sobotę, bo wraca z turnieju 3 na 3 w Szwajcarii. A drużynę przeciwników prowadził na ławce trenerskiej Robert Kościuk, były wielokrotny reprezentant Polski, który na koszykówce „zjadł zęby”.

Elblążanie zaczęli ambitnie, prowadząc 6:0, ale wrocławianie szybko postawili wysoką i twardą obronę, zmuszając gospodarzy do niecelnych rzutów i błędów. Zdobyli 14 punktów pod rząd i nadawali ton grze, prowadząc już nawet 21:8. Do odrabiania strat zmotywował gospodarzy Marcin Krakowski, który wszedł z ławki, gra elblążan zaczęła się coraz bardziej kleić i mimo że rzuty za trzy w tej części meczu nie były najmocniejszą stroną gospodarzy, doprowadzili oni do remisu po 25.

Emocje rosły z każdą minutą. Ton grze elblążan nadawał Piotr Prokurat, pod koszem walczył o pozycję Kacper Jastrzębski, ale wrocławianie postawili trudne warunki. Dość napisać, że prowadzenie w tym meczu zmieniało się piętnastokrotnie, aż 13 razy na tablicy wyników widniał remis. Od drugiej do czwartej kwarty trwała niemalże wymiana kosz za kosz.

Na trzy minuty przed końcem spotkania elblążanie prowadzili 73:68, ale celne rzuty za trzy punkty Jakuba Lewandowskiego (zdobył w meczu 40 pkt!) szybko sprowadzały gospodarzy na ziemię. W regulaminowym czasie było 78:78, o zwycięstwie miała przesądzić dogrywka.

Elblążanie zagrali wyśmienicie w jej pierwszych minutach, prowadząc już 85:78, ale wrocławianie udowodnili, że w tym meczu łatwo się nie poddają. W efekcie ponad 500 kibiców żywiołowo dopingujących gospodarzy było świadkami drugiej dogrywki. W niej zimną krew zachowali szczególnie Kacper Jastrzębski i Tomasz Szarszewski i pierwsze zwycięstwo Basketball Elbląg w półfinałowym turnieju stało się faktem! MVP spotkania został wybrany Piotr Prokurat, zdobywca 30 punktów. 31 „oczek” rzucił Jastrzębski.

W sobotę o godz. 17.30 elblążanie zmierzą się w hali MOS z Pogonią Mogilno, która w piątek uległa 73:119 Enea Basket Junior Poznań. Po takich emocjach jedno jest pewne - Elbląg stęsknił się za koszykówką na takim poziomie!

Basketball Elbląg – Gimbasket Wrocław 99:93 (8:21, 25:11, 23:24, 22:22, d. 11-11, 2d. 10-4)

Basketball Elbląg: Jastrzębski 31, Prokurat 30, Nisztuk, Szarszewski 6, Szuszkiewicz 5, Krakowski 8, Pawlak 11, Gliński 4, Niburski, Chrzanowski, Jakimowicz.

Gimbasket Wrocław: Lewandowski 40, Gałczyński 29, Gniewek 9, Kacper Październy 6, Tymiński 3, Wacyra 3, Tomaszewski 3, Konrad Październy, Pałka, Ługowski, Mazurek.