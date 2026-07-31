Koszykarskie emocje po zmroku

Koszykówka w nocnej scenerii? Czemu nie! W ramach Wakacji z MOSiR-em zapraszamy wszystkich miłośników koszykówki na wyjątkową, wieczorną odsłonę turnieju 3x3. W środę, 5 sierpnia, na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 11 rozegramy Nocny Streetball skierowany do zawodników od 14. roku życia. Początek wydarzenia zaplanowano na godz. 21:00. Udział bezpłatny.

Streetball to szybka, dynamiczna odmiana koszykówki, w której liczy się nie tylko skuteczność, ale także dobra współpraca. Drużyny zmierzą się w formule 3x3, a wieczorna pora rozgrywek i klimatyczne oświetlenie dodadzą całemu wydarzeniu wyjątkowej atmosfery. Do udziału zapraszamy drużyny złożone z zawodników od 14. roku życia. Limit wynosi 20 zespołów, dlatego warto nie zwlekać ze zgłoszeniem swojej drużyny. Zapisy prowadzone są poprzez formularz Google. Uczestnicy poniżej 18.roku życia musza posiadać podpisaną zgodę opiekuna.

Zbierz ekipę i spędź z nami aktywny wakacyjny wieczór na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 11.

Wydarzenie organizowane jest w ramach Wakacji z MOSiR-em we współpracy z Energa Basketball Elbląg.