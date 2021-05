Koszykarz rodem z Elbląga jedzie na igrzyska!

Przemysław Zamojski, pochodzący z Elbląga sportowiec, razem z drużyną narodową koszykówki 3 na 3 pojedzie na igrzyska olimpijskie! Bilet do Tokio koszykarze wywalczyli dzięki niedzielnemu zwycięstwie nad Łotwą w półfinale turnieju kwalifikacyjnego w Austrii.

- Szanse na awans mamy bardzo duże. Nie zakładamy innej opcji, jak awans od razu z pierwszego turnieju i z takim nastawieniem tam jedziemy. Dobrze wyszło, że w miarę szybko wszyscy kadrowicze zakończyli sezon w 5 na 5. Mogliśmy się spotkać wszyscy razem i w pełnej rotacji i zestawieniu jak najlepiej przygotować się do eliminacji – mówił Przemysław Zamojski w wywiadzie z portEl.pl, który przeprowadziliśmy miesiąc temu.

Zapowiedzi Przemysława Zamojskiego spełniły się w stu procentach. Polska drużyna (w składzie są także Michael Hicks, Szymon Rduch oraz Paweł Pawłowski) w swojej grupie eliminacyjnej podczas turnieju w austriackim Graz wygrała 17:15 z Czechami, przegrała 18:22 z Mongolia,po dramatycznym meczu wygrała 13:12 z Brazylią, a następnie gładko 21:10 z Turcją. W ćwierćfinale pokonała Słowenię 21:16, by w półfinale trafić na Łotyszy. Wygrany miał już zapewniony awans na igrzyska.

Początek należał do Łotyszy, którzy wygrywali już 9:6 i 13:8, celnie trafiając za dwa punkty. Polscy koszykarze wzięli przerwę na żądanie, po której rozpoczęli gonitwę za przeciwnikami. Najpierw Przemysław Zamojski trafił za dwa punkty, następnie trafił jeden rzut wolny doprowadzając do stanu 13:14 na niewiele ponad 3 minuty przed końcem meczu. Końcówka to gra nerwów. Do remisu 15:15 doprowadził Michael Hicks, następnie za „dwa” trafili Łotysze. Po nieporozumieniu między polskimi koszykarzami przeciwnicy wyszli na prowadzenie 18:17. A wyrównał Paweł Pawłowski, który następnie zebrał piłkę po kolejnej akcji Polaków i wyprowadził nasz zespół na prowadzenie. Na niecałe 7 sekund przed końcem Polacy wygrywali 20:18, a piłkę mieli Łotysze. Po przerwie na żądanie piłka po rzucie Łotyszy nie doleciała do kosza i awans polskiej drużyny narodowej na igrzyska olimpijskie w Tokio stał się faktem!

Przemysław Zamojski ma 35 lat, 193 cm wzrostu i jest najbardziej znanym koszykarzem pochodzącym z Elbląga, wychowankiem SP 11 Elbląg i MKS Truso. Na co dzień gra w Anwilu Włocławek w Polskiej Lidze Koszykówki, od kilku lat jest również podstawowym zawodnikiem kadry narodowej w koszykówce 3 na 3, z którą ma na swoim koncie już brązowy medal mistrzostw świata.

Koszykówka 3 na 3 to dyscyplina, która zadebiutuje na igrzyskach olimpijskich.