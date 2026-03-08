Koszykarze dalej od play off

Oddala się szansa na grę w play off II ligi dla Energi Basketball Elbląg. Koszykarze przegrali kolejne wyjazdowe spotkanie, tym razem 83:89 w Mogilnie z tamtejszą Pogonią i zajmują obecnie 10. miejsce w tabeli.

Elblążanie od dłuższego czasu nie mogą korzystać ze wsparcia Przemysława Zamojskiego, który obecnie występuje w międzynarodowych turniejach w koszykówce 3 na 3, przygotowując się z kadrą do mistrzostw świata, jakie odbędą się w czerwcu w Warszawie. Na dodatek terminarz tak się ułożył, że większość ostatnich meczów grają na wyjeździe, a ze zdobywaniem punktów poza własną halą zawsze mieli spory problem.

Podobnie było w Mogilnie, gdzie gospodarze pozwolili Elblążanom tylko raz wyjść w tym meczu na prowadzenie (16:14), choć było już 14:7. Przewagę Pogoń zdobyła w drugiej kwarcie, prowadząc nawet dwunastoma punktami.

Swoją pogoń za rywalem Elblążanie zaczęli na pięć minut przed końcem spotkania. Przy stanie 65:76 skutecznością wykazali się Dominik Pawlak, Piotr Prokurat i Kacper Szuszkiewicz i było już tylko 74:78. W końcówce za pięć fauli boisko musiał jednak opuścić Mateusz Stawiak, ukarany przez sędziów faulem technicznym.

W ostatniej minucie Sebastian Kloska trafił za trzy, Prokurat skutecznie egzekwował rzuty wolne i na 18 sekund przed końcem Elblążanie tracili tylko trzy „oczka”. Piłkę mieli jednak gospodarze, którzy również punktowali za trzy i było 89:83. Elblążanom pozostało dziewięć sekund na zmianę wyniku, ale piłka już nie wpadła do kosza.

Kolejne spotkanie Elblążanie zagrają przed własną publicznością. 14 marca w hali MOS przy ul. Kościuszki zmierzą się z Tarnovią Tarnowo Podgórne. Początek meczu o godz.18, wstęp wolny.

Pogoń Mogilno – Energa Basketball Elbląg 89:83 (19:16, 28:19, 26:25, 16:23)

Energa Basketball: Jastrzębski 22, Pawlak 16, Szuszkiewcz 14, Prokurat 12, Stawiak 9, Świdziński 7, Kloska 3, Glaner, Konecko, Jakubów, Jakimowicz,