Koszykówka 3×3 ponownie na Kalbarze

Wakacje powoli dobiegają końca, ale sportowych propozycji przygotowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jeszcze nie brakuje. W środę, 26 sierpnia, na Kalbarze odbędzie się kolejny turniej koszykówki 3×3. To propozycja dla wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzić popołudnie i sprawdzić się w krótkiej, dynamicznej formule gry. Udział bezpłatny.

Koszykówka 3×3 to przede wszystkim szybkie akcje, częste zmiany sytuacji i współpraca całej drużyny. Gra toczy się na jednym koszu, a niewielka liczba zawodników sprawia, że każdy z nich ma sporo pracy zarówno w ataku, jak i w obronie. To format, który dobrze znają zarówno regularnie grający zawodnicy, jak i osoby, które po prostu lubią koszykówkę i chcą spróbować swoich sił w turnieju. Mecz trwa 10 minut lub kończy się w momencie zdobycia 21 punktów przez którąś z drużyn.

Rejestracja drużyn rozpocznie się o godzinie 16:30, a pierwsze mecze zaplanowano na 17. Do udziału wystarczy trzyosobowy skład i dobry humor, a udział w turnieju jest bezpłatny. Na najlepsze drużyny czekać będą pamiątkowe puchary oraz medale.

Przed rozpoczęciem rozgrywek należy pamiętać o wymaganych dokumentach. Osoby niepełnoletnie powinny dostarczyć zgodę rodzica lub opiekuna, natomiast pełnoletni zawodnicy podpisane oświadczenie uczestnika. Przypominamy, że w turnieju mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 14 lat.

Jeśli macie swoją ekipę, zbierzcie skład i dołączcie do wakacyjnego grania na Kalbarze. Kolejna okazja do wspólnej gry w koszykówkę 3×3 już w środę, 26 sierpnia, o godzinie 17.