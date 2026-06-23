Koszykówka wraca na Kalbar. Już 24 czerwca kolejny turniej 3x3

Szybka gra, efektowne akcje i sportowe emocje pod gołym niebem – już 24 czerwca Kalbar ponownie stanie się areną rywalizacji miłośników koszykówki 3x3. W bezpłatnym turnieju mogą wystartować wszyscy zawodnicy, którzy ukończyli 14 lat. Początek zapisów o godz. 16:30, a pierwsze spotkania ruszą o 17:00.

Koszykówka 3x3 to jedna z najbardziej dynamicznych odmian tej dyscypliny. Gra toczy się w szybkim tempie, a każda akcja może mieć kluczowe znaczenie dla końcowego wyniku. Tu liczy się nie tylko skuteczność, ale również współpraca, kreatywność i umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu.

Do udziału w turnieju mogą zgłaszać się zawodnicy, którzy ukończyli 14 lat. Każda drużyna może składać się maksymalnie z czterech osób – trzech zawodników na boisku oraz jednego rezerwowego. Rozgrywki prowadzone będą zgodnie z zasadami streetballa, opartymi na wzajemnym szacunku i zasadach fair play.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zapisy drużyn rozpoczną się o godzinie 16:30 w biurze zawodów, a pierwsze mecze wystartują o 17:00. Ostateczny system rozgrywek zostanie dostosowany do liczby zgłoszonych zespołów.

Na najlepsze drużyny tradycyjnie czekają medale i statuetki, ale nie zabraknie również sportowych emocji, które towarzyszą koszykarskim spotkaniom na Kalbarze.

Pliki do pobrania:

Zgoda rodzica/opiekuna (dla osób niepełnoletnich)

Oświadczenie uczestnika (osoby pełnoletnie)