Ważą się losy inwestycji lex deweloper w Elblągu

Spośród czterech planowanych w Elblągu inwestycji lex deweloper tylko jedna – przy ul. Wigilijnej - nie budzi kontrowersji i wszystko wskazuje na to, że Rada Miejska zgodzi się w czwartek na jej lokalizację. W pozostałych przypadkach radni opiniując projekty uchwał są przeciw lub wstrzymują się od głosu. Najwięcej emocji budzi sprawa inwestycji przy ul. Legionów/Częstochowskiej, w której radni zapowiadają jeszcze mediacje między mieszkańcami a deweloperem.

To pierwszy raz w historii, gdy na jednej sesji Rady Miejskiej odbędzie się głosowanie aż nad czterema projektami uchwał w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych na bazie ustawy lex deweloper. To przepisy wprowadzone w 2018 roku, które dopuszczają – pod warunkiem zgody Rady Miejskiej – budowę mieszkań niezgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. Miały sprawić, że w Polsce przyspieszy budowa mieszkań, często jednak powodują protesty mieszkańców.

Tak też dzieje się z niektórymi inwestycjami lex deweloper w Elblągu. Na czwartkowej sesji radni mają głosować w sprawie zgody lub odmowy aż dla czterech takich wniosków. Przypomnijmy, że chodzi o budowę mieszkań przy ul. Legionów/Częstochowskiej, Tamka, Wigilijnej, Ogólnej/Jana Pawła II (szczegóły w linkach). Żadna z nich nie doczekała się negatywnych opinii od uprawnionych do oceny instytucji, m.in. od urbanistów. Największe protesty budzi inwestycja przy Legionów, do ratusza napłynęło 120 uwag, w których okoliczni mieszkańcy piszą o ograniczeniu terenów zielonych czy wzroście uciążliwości związanych z hałasem, zacienianiem, komunikacją.

Na poniedziałkowym posiedzeniu komisji gospodarki i klimatu, która opiniuje projekty uchwał w tej sprawie, okazało się, że tylko jedna inwestycja nie budzi kontrowersji. To zabudowa działki na rogu ul. Stary Rynek i Wigilijna, na której od ponad 30 lat szpecą pozostałości po rozpoczętej wówczas budowie. W pozostałych projektach opinie komisji okazały się negatywne, co oznacza, że na czwartkowej sesji RM radni mogą odmówić zgody na lokalizację tych inwestycji.

Na posiedzeniu komisji gospodarki dowiedzieliśmy się, że radni obu klubów RM (KO i PiS) zaangażowali się w mediacje między mieszkańcami ul. Legionów i Częstochowskiej a deweloperem, którym jest ostródzki Ekobud. Mają się one odbyć w środę po południu w Urzędzie Miejskim.

- Jest szansa na to, że deweloper zaproponuje jeszcze jedno rozwiązanie. I jeśli mieszkańcy się na nie zgodzą po tym spotkaniu, to wycofa wniosek, składając później nowy ze zmianami. Nic oczywiście nie jest potwierdzone, bo najpierw mieszkańcy powinni się na to zgodzić, żeby każda ze stron była zadowolona – mówił na posiedzeniu komisji radny PiS Sebastian Czyżyk-Skoczyk, który na razie zaopiniował projekt w obecnej formie negatywnie.

Obecnie negatywną opinię w sprawie inwestycji wyrażają radni PiS, radni KO wstrzymują się od głosu, co oznacza że w takiej sytuacji wniosek inwestora przepadłby na czwartkowej sesji. Czy środowe spotkanie coś w tej sprawie zmieni? Jeśli deweloper nie przekona okolicznych mieszkańców do swojej wizji, może się okazać, że tuż przed sesją wycofa swój wniosek, by do głosowania nie doszło. Ma jeszcze czas na modyfikacje w projekcie, bo parlament przedłużył obowiązywanie ustawy lex deweloper do 1 września. I do tego dnia deweloperzy mogą składać do samorządów wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych na baziei tych przepisów.