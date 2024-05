Krzyżacka Setka, rowerami do Malborka

Zgodnie z wieloletnią tradycją, raz w roku trasa Miejskiej Wycieczki Rowerowej liczy 100 kilometrów. Nie inaczej będzie w tym sezonie. Niedzielna trasa poprowadzi uczestników do Malborka. Startujemy 2 czerwca, o godz. 8:00. Udział jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy.

Pierwsze kilometry trasy to będzie jazda w kierunku Nowego Stawu, czyli po płaskich Żuławach Wiślanych. Stamtąd pojedziemy do Malborka, gdzie na 50 km trasy będziemy mieli możliwość zjedzenia ciepłego posiłku. Stąd zostanie nam kolejne 50 km do Elbląga prowadzące drogami Pojezierza Iławskiego i Żuław Wiślanych. Na tym odcinku pojawią się niewielkie podjazdy a nasza trasa będzie prowadziła przez Szropy, Żuławkę Sztumską, Markusy i Raczki Elbląskie. Zobacz mapę – 100 km.

Tempo jazdy będzie spokojne, w granicach 17 km/h, dopasowane do długości trasy, warunków terenowych i pogody. W trakcie wycieczki przewidywane są krótkie przerwy na jedzenie czy robienie zdjęć. Dłuższy postój zaplanowany jest w Malborku. Na trasie niedzielnej wycieczki nie zabraknie tradycyjnie także słodkiego wsparcia energetycznego. Zapraszamy wszystkich chętnych do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu! Udział w wycieczce jest bezpłatny, obowiązują zapisy za pomocą formularza Google (do wyczerpania limitu 60 miejsc).

Każdy uczestnik powinien zadbać o dobry stan techniczny swojego roweru. Należy zabrać ze sobą podstawowe akcesoria rowerowe tj. dętkę, łatki, pompkę i klucze. Szczególnie zalecamy posiadanie kasku. Wycieczka odbędzie się bez względu na pogodę, w związku z tym prosimy pamiętać o ubraniu się stosownie do pory roku. Trasa wycieczki to drogi asfaltowe różnej jakości oraz ścieżki rowerowe z polbruku, dlatego rekomendujemy jazdę na rowerach górskich (MTB), trekkingowych i gravelowych wyposażonych w działające przerzutki.

Wzorem lat ubiegłych, również w roku 2024, trwa konkurs na najaktywniejszych uczestników MWR (uczestnictwo minimum w 7 wycieczkach w 2024 roku), zatem prosimy o zabranie swoich książeczek turystyki kolarskiej PTTK. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w grudniu bieżącego roku na podstawie ilości zgromadzonych pieczątek w w/w książeczce.

Start rowerowej wycieczki w niedzielę, 2 czerwca, o godzinie 8:00 z ulicy Wodnej na elbląskim Starym Mieście (napis ELBLĄG). Powrót zaplanowany jest na godzinę 18:00.

Miejskie Wycieczki Rowerowe organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu, we współpracy z: PTTK Oddziałem Ziemi Elbląskiej, Salonem-Serwisem Rowerowym Wadecki, Gminą Elbląg i Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej.