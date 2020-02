Kup karnet a dostaniesz gadżet

Żółto-biało-niebiescy w niedzielę (1 marca) wyjazdowym pojedynkiem z Widzewem Łódź wznowią II-ligowe rozgrywki. W kolejnej serii gier elblążanie zagrają już na własnym boisku z GKS Katowice i na to spotkanie będą już obowiązywać nowe karnety. Ceny pojedynczych wejściówek uzależnione od kategorii meczu.

Ruszyła już sprzedaż karnetów na mecze rundy wiosennej sezonu 2019/2020, w której to zespół Adama Noconia przynajmniej siedmiokrotnie zagra na boisku przy A8. Po raz pierwszych żółto-biało-niebieskich będziemy mogli oglądać 7 marca. Mecz z GKS Katowice będzie miał charakter imprezy masowej podwyższonego ryzyka i klub spodziewa się przybycia bardzo licznej grupy kibiców katowickiej drużyny. Podobnie pojedynek z Resovią również będzie miał charakter imprezy masowej. Ten mecz rozegrany zostanie na 21 marca. W związku z tym, że takie pojedynki generują wyższe koszty organizacyjne i obsługi samych meczów, w tym przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa, zdecydowano o podniesieniu ceny wejściówek na nie. Ponadto klub informuje, że podczas pozostałych pojedynków ( z Gryfem Wejherowo, Błękitnymi Stargard, Pogonią Siedlce, Skrą Częstochowa oraz Legionovią Legionowo) istnieje prawdopodobieństwo zamknięcia trybuny 'Łuk'. Decyzja ta spowodowana jest głównie niską frekwencją z rundy jesiennej i co za tym idzie minusowych kosztach organizacji spotkania. W związku z tym stworzono nowy typ karnetu 'Łuk + Prosta', który gwarantuje miejsce tylko na trybunie 'Łuk' na mecze z GKS-em i Resovią, a potem zostaje przypisany na sektor A1. Ponadto każdy kibic, który zdecyduje się na zakup karnetu otrzymuje do wyboru jeden, dwa lub trzy darmowe gadżety upamiętniające obchody 75-lecia istnienia Olimpii Elbląg. Ilość ich zależna jest od rodzaju nabytego karnetu.

Karnet normalny:

Łuk + Prosta - 90zł (+1 gadżet)

Prosta - 120zł (+2 gadżety)

Vip - 400zł (+3 gadżety)

Karnet Ulgowy:

Łuk + Prosta - 70zł (+1 gadżet)

Prosta - 100zł (+2 gadżety)

Vip - 300zł (+3 gadżety)

Bilety i karnety możecie nabywać w siedzibie klubu przy A8 od poniedziałku do piątku w godz. 10-18.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym Olimpii Elbląg.