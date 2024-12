Lider zagra z wiceliderem

W środowy wieczór (18 grudnia) w hali przy ul. Kościuszki zmierzą się dwie dotąd niepokonane drużyny w II lidze piłki ręcznej kobiet. Zawodniczki Energi MKS Truso liczą, że uda im się podtrzymać zwycięską passę

Szczypiornistki Truso radzą sobie w bieżącym sezonie nad wyraz dobrze i nie zaznały jeszcze goryczy porażki. Elblążanki rozegrały do tej pory pięć meczów i mają na swoim koncie czternaście punktów. Oczko zdołały im urwać zawodniczki MKS Vambresia Wąbrzeźno. Kolejnym rywalem drużyny Marty Czapli będzie świetnie spisujący się Szczypiorniak z Ustki. Oba zespoły dysponują zawodniczkami w tej samej kategorii wiekowej, nie ma w ich składach seniorek, które są w innych II-ligowych zespołach. Atutem piłkarek z Ustki jest to, że rywalizują one w lidze pomorskiej, zatem mają za sobą więcej rozegranych meczów, a w tym samym większe boiskowe doświadczenie.

- Szczypiorniak to bardzo wymagający przeciwnik. Zespół z Ustki jest po pierwszej rundzie na pierwszym miejscu, bez straty punku, w lidze pomorskiej juniorek jak i drugiej lidze. Znamy zespół doskonale i doceniamy potencjał tej młodej drużyny. Oczywiście będziemy walczyć o kolejne punkty. Liczę na to, że kibice, którzy zechcą nas wesprzeć dopingiem, będą mogli obejrzeć bardzo dobry mecz - powiedziała trenerka Energi MKS Truso Marta Czapla.

Zespoły rywalizowały już ze sobą w bieżącym sezonie podczas jednego z turniejów. Wtedy w Ustce elblążanki pokonały rywalki i mamy nadzieję, że podobnie będzie w środowy wieczór.

Watro nadmienić, że obie drużyny mają w swoich zespołach kadrowiczki, które dopiero co wróciły ze zgrupowania reprezentacji Polski juniorek młodszych, gdzie realizowały w Turnieju Nadziei Olimpijskich w Szaflarach. Biało-czerwone wywalczyły tam brązowe medale.

Najskuteczniejszą zawodniczką w elbląskim zespole jest Nikola Jankowska, która w czterech meczach zdobyła 41 bramek. Z kolei w Szczypiorniaku najwięcej goli zdobyła Katarzyna Lubecka.

Środowy mecz rozegrany zostanie w hali przy ul. Kościuszki, początek o godz. 18. Wstęp dla kibiców jest darmowy.

