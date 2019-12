Lodowisko i tor oraz baseny w okresie noworocznym

W Sylwestra oraz w okresie noworocznym oraz w związku z dużą liczbą dni wolnych od szkoły, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu wprowadził zmiany w funkcjonowaniu obiektów sportowych do 6 stycznia. Ponadto od poniedziałku do piątku do godz. 15 bilety na lodowisko, tor oraz Krytą pływalnię są o połowę tańsze.

Trwa przerwa od zajęć szkolnych. W tym czasie często chcemy zapewnić naszym pociechom więcej atrakcji. Dodatkowo po świętach część osób wybiera ruch i aktywność. W zgubieniu nadmiaru kalorii, jaki zafundowaliśmy sobie w czasie świąt, może pomóc oferta obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. A za zgodą Prezydenta Elbląga, Witolda Wróblewskiego, od poniedziałku do piątku do 3 stycznia (z wyłączeniem dni wolnych) przy wejściach do godziny 15 będzie można skorzystać z 50% upustu od cen. Rabat ten dotyczy wejść na Krytą Pływalnię przy ul. Robotniczej, lodowisko Helena oraz tor łyżwiarski Kalbar. Co ważne, ze zniżek będą mogli korzystać wszyscy, zarówno dzieci, jak i dorośli.



Harmonogram pracy poszczególnych obiektów:

Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka w Sylwestra będzie otwarte od godz. 6.00 do godz. 13.00. 1 stycznia, w Nowy Rok, obiekt będzie zamknięty. W pozostałe dni CRW Dolinka będzie czynne w stałych godzinach (od 6.00 do 22.00).



Kryta Pływalnia w Sylwestra będzie otwarta od godz. 6.00 do godz. 13.00. 1 stycznia, w Nowy Rok, oraz 5 i 6 stycznia obiekt będzie zamknięty. W pozostałe dni pływalnia będzie czynna w stałych godzinach (od 6.00 do 22.00). 31 grudnia oraz 2 i 3 stycznia przy wejściach na Krytą Pływalnię do godz. 15 będzie można skorzystać z 50% upustu od cen biletów.



Lodowisko Helena poza dniami wolnymi będzie działało jak w weekendy – ślizgawki będą odbywały się o godzinach: 12.30, 13.30,14.30, 15.40, 16.40. W Sylwestra odbędą się 2 pierwsze ślizgawki (o godz. 12.30 i 13.30). 1 i 6 stycznia lodowisko będzie nieczynne. W piątek, 3 stycznia, o godz. 18.00 odbędzie się Ice Party. 31 grudnia oraz 2 i 3 stycznia przy wejściach na lodowisko do godz. 15 będzie można skorzystać z 50% upustu od cen biletów.

Tor łyżwiarski będzie nieczynny w dniach 31 grudnia, 1 i 6 stycznia. 2 i 3 stycznia ogólnodostępne ślizgawki rozpoczną się o godzinach: 12.00, 14.00, 18.30 (w tych dniach na dwie pierwsze sesje obowiązywał będzie upust 50% od cen biletów). W sobotę, 4 stycznia, ślizgawki rozpoczną się o: 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, a 5 stycznia o: 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30.

Aktywuj się z MOSiR-em

Nauka pływania i jazdy na łyżwach – zajęcia nie odbędą do 06.01

Gimnastyka dla seniora na sali fitness – zajęcia nie odbędą do 06.01

Joga – 31 grudnia zajęcia nie odbędą się

Zumba – 31 grudnia zajęcia nie odbędą się, 3 stycznia zajęcia odbędą się o godz. 19.00

Fit Camp (Tabata) – 2 stycznia zajęcia odbędą się o godz. 19.00

Aqua Fitness w CRW Dolinka – zajęcia odbędą się 2 stycznia o godz. 20.00 i 5 stycznia o godz. 17.00

Aqua Fitness w Krytej Pływalni – zajęcia odbędą się 3 stycznia o godz. 20.00 oraz 4 stycznia o godz. 16.30

Aerobik dla seniorów w Krytej Pływalni – zajęcia odbędą się zgodnie z harmonogramem, czyli 4 stycznia o godz. 11.00 i 12.00.



Więcej informacji na stronie mosir.elblag.eu