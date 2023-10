Lodowisko zaprasza

Tafla już zmrożona, dziś (13 października) mieszkańcy Elbląga mogą bezpłatnie korzystać z lodowiska Helena. Oprócz rekreacji w tym sezonie zimowym czeka na elblążan też kilka zawodów sportowych. Do kibicowania zachęcają prezesi klubów.

Dziś (godzina 18) - o tej porze zostanie uruchomiona ślizgawka w hali lodowiska „Helena“ przy ul. Karowej. Pierwszy dzień ślizgawka będzie udostępniona bezpłatnie. „Na miłośników jazdy na łyżwach czeka więc 1,5 godzinna sesja (od 18:00 do 19:30), oprócz tego zabawy i konkursy, a o gorącą atmosferę i dobrą muzykę zadba DJ. “ - informuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Ślizgawki będą funkcjonowały w każdy wtorek, czwartek, piątek, sobotę i niedzielę. Ceny będą kształtować się na tym samym poziomie co w roku ubiegłym. (11 zł - bilet normalny, 7, 50 zł bilet ulgowy; z Elbląską Kartą Dużej Rodziny odpowiednio 8,50 zł i 5,50 zł;). Szczegóły funkcjonowania lodowiska znajdują się tutaj.

W nadchodzącym sezonie możemy spodziewać się także wydarzeń sportowych na tafli lodowiska. W listopadzie lodowisko Helena będzie gościć short trackowców na Ogólnopolskich Zawodach Rankingowych (3 - 5 listopada). - Są to cyklicznie organizowane zawody. W tym roku zapowiedziało się ok 220 zawodników z 12 klubów. Spodziewamy się także zawodników z klubów litewskich, łotewskich i ukraińskich - mówił Jan Bazukiewicz, prezes Orła Elbląg.

Od 8 do 10 grudnia odbędą się mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie synchronicznym oraz Puchar Elbląga w łyżwiarstwie szybkim. - Serdecznie zapraszamy. Będzie to piękne widowisko.. Dodatkowo w przyszłym tygodniu, w sobotę, zapraszamy wszystkich miłośników łyżwiarstwa na bezpłatne zajęcia w ramach programu „Chodź na łyżwy“. W sobotę od godziny 10 do 12 - zapraszała Beata Kukowska, prezes UKS Szóstka Elbląg.

Fot. Anna Dembińska (arch. portEl.pl)

Młodzi hokeiści Wikingów w tym sezonie będą występować w czterech kategoriach wiekowych: mini hokej, młodzik, żak młodszy i żak starszy. - W planach jest organizacja w listopadzie turnieju mini hokeja o puchar prezydenta Elbląga. Serdecznie zapraszamy do kibicowania małym elbląskim hokeistom. I oczywiście na mecze ligowe, które nasze drużyny będą tutaj rozgrywać - mówiła Dorota Jaskulska, prezes UKS Wikingowie Elbląg.

Kiedy tylko pogoda pozwoli ma być także zamrożony tor Kalbar. Na nim zostaną zorganizowane Ogólnopolskie Zawody Rankingowe Dzieci. W kalendarzu Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego elbląskie zawody zaplanowano na 6 - 7 stycznia.

Przy okazji konferencji zapytaliśmy prezydenta o plany modernizacji lodowiska, tak aby można było wydłużyć okres, kiedy tafla będzie zmrożona. Jest to ważne pod względem treningowym. W tym sezonie short trackowcy rywalizowali już na Ogólnopolskich Zawodach Rankingowych w Sanoku, a elbląscy zawodnicy w swoim mieście nie mogli wyjść na tor. Niestety brakuje pieniędzy.

- Z dużymi problemami przygotowujemy budżet na następny rok, z tego względu, że kolejne pieniądze są nam zabierane, chociażby z podatków od czynności cywilno - prawnych - wyjaśniał Witold Wróblewski, prezydent Elbląga na konferencji prasowej.