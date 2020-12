Łyżwiarki z Elbląga z medalami w Łodzi

W minionym tygodniu odbyły się zawody w jeździe figurowej na łyżwach, w których uczestniczyli zawodnicy UKS „ Szóstka" Elbląg. Zawody rozegrane zostały w Łodzi i zorganizowane przez MKL Łódź przy współpracy z Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Figurowego.

Zawody w Łodzi to impreza cykliczna, organizowana zawsze w okolicy Mikołajek, szóstego grudnia. Były to już czternaste zawody z tej serii. UKS „Szóstka" Elblag reprezentowali zawodnicy wyczynowi, jak również trenujący łyżwiarstwo figurowe na poziomie amatorskim. Były to bardzo specyficzne zawody: zarówno dla organizatorów, jurorów, jak i trenerów oraz zawodników, gdyż z powodu sytuacji epidemicznej ograniczono liczbę uczestników turnieju. Również same zawody odbyły się w dużym rygorze sanitarnym: bez publiczności, z wyznaczonymi trasami przejść dla uczestników oraz dekoracją ograniczoną do trzech pierwszych miejsc.

Pomimo trudnych warunków, które niewątpliwie wpłynęły na emocje wszystkich zawodników, elbląscy zawodnicy spisali się bardzo dobrze. Z zawodów udało się przywieźć dwa medale, które zdobyły zawodniczki Martyna Miros i Natalia Leonowicz, startujące w klasie brązowej U15, które zdobyły odpowiednio drugie i trzecie miejsce. Na uwagę zasługują świetne wyniki najmłodszych zawodniczek startujących w klasie brązowej U9. Alicja Lipińska, która zrobiła spektakularny postęp od ostatnich zawodów i dzięki wykonaniu bezbłędnie swojego programu, w którym wykonała aż dwa axle (najtrudniejszy technicznie skok), uplasowała się na czwartym miejscu. Druga z zawodniczek w tej klasie, Antonina Witkowska, pojechała swój program również na najwyższym poziomie i uplasowała się na dziesiątym miejscu. W klasie srebrnej U11, klub reprezentowała Natalia Lipińska, która także wykonała udany program. Do podium zabrakło jej niewiele, ostatecznie zajęła czwarte miejsce. Nieco mniej szczęścia mieli zawodnicy Maria Ufnalewska i Alan Andrearczyk, którzy startowali w klasie złotej U13. Zawodnicy nie zajęli czołowych miejsc, pomimo bardzo dobrego przygotowania i pięknych programów. Warto zaznaczyć, że były to pierwsze zawody sportowe dla klubu w tym sezonie. Maria i Alan są doskonałymi zawodnikami i z pewnością pokażą w pełni kunszt swojej jazdy figurowej w kolejnych zawodach.

Zawodnicy zostali przygotowani przez trenerki Beatę Kukowską i Zuzannę Ziemińską.

Jazda figurowa na łyżwach to ciężka praca i codzienne treningi, nawet po kilka godzin dziennie. Cieszy, że pomimo epidemii, zawodnicy i członkowie klubu mają dostęp do lodowiska Helena i mogą tu szlifować swoje talenty. Już rozpoczęli przygotowania do kolejnych zawodów, które odbędą się już na początku stycznia, w Warszawie.