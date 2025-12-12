Łyżwiarskie Czwartki wystartowały

Na Lodowisku Helena rozpoczęła się II edycja Łyżwiarskich Czwartków im. Heleny Pilejczyk. W zawodach uczestniczyło 69 najmłodszych zawodniczek i zawodników. Każdy z nich otrzymał pamiątkowy medal w kształcie puzzla, które można zbierać i łączyć w trakcie całej imprezy.

Dzieci w wieku 6 lat oraz te z klas I-III szkoły podstawowej, pokonywały jedno lub dwa okrążenia, po tafli lodowiska. Po wszystkich zawodach będzie znana klasyfikacja końcowa w każdej z kategorii. W kolejnych startach na lodzie pojawią się uczestnicy z klas I-VIII.

Zapraszamy do udziału w następnych zawodach z tego cyklu, które odbędą się 8 stycznia 2026 roku, o 16, także na Lodowisku Helena w Elblągu. Wstęp bezpłatny. Można bezpłatnie wypożyczyć łyżwy.

Organizatorem Łyżwiarskich Czwartków jest Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Elblągu, Prezydent Elbląga – Michał Missan MOSIR Elbląg oraz KS ORZEŁ Elbląg.