Łyżwy dla każdego!

Sezon na łyżwy trwa w najlepsze, a Lodowisko Helena każdego tygodnia gości liczne grupy miłośników ślizgawek. Jeśli i Ty chciałbyś dołączyć do tego grona, lecz nie do końca dobrze wychodzi ci poruszanie się na lodzie, skorzystaj z lekcji nauki jazdy na łyżwach, organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. W tym sezonie prowadzimy zajęcia dla dzieci, a także młodzieży i dorosłych.

Zajęcia dla osób chcących poznać technikę jazdy na łyżwach odbywają się dwa razy w tygodniu o godzinie 18:00 na lodowej tafli przy ul. Karowej 1. We wtorki spotykamy się z grupą dzieci do 12 roku życia, natomiast w czwartki z dorosłymi oraz młodzieżą. Jednorazowy koszt uczestnictwa w nauce jazdy to 16 zł lub 14 zł za okazaniem Elbląskiej Karty Dużej Rodziny. Maksymalna liczba osób w grupie to 15.

Zajęcia poprowadzi Natalia Śnigier, profesjonalna trenerka łyżwiarstwa, która na co dzień szkoli łyżwiarzy figurowych w klubie UKS Szóstka Elbląg. W trakcie zajęć tafla lodowiska podzielona będzie na dwie części, by sprawnie i bezpiecznie prowadzić lekcje. Na jednej z nich będą odbywały się zajęcia dla osób, które dopiero rozpoczynają przygodę z łyżwami lub chcą się doszkolić, a druga część tafli będzie ogólnodostępna dla wszystkich miłośników tego sportu.

By uczestniczyć w zajęciach nie trzeba mieć własnych łyżew. Na lodowisku funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu, prowadzona przez Klub Sportowy Orzeł. Koszt wypożyczenia pary łyżew to 10 złotych. Podczas zajęć można także bezpłatnie skorzystać z pingwinka, który pomoże w jeździe. Więcej informacji w kasie lodowiska lub pod numerem tel. 55 625 63 15.