Majowy weekend pełen aktywności

Weekend w Elblągu nie musi oznaczać siedzenia w domu ani dalekich wyjazdów. W mieście i okolicach nie brakuje miejsc, które pozwalają aktywnie spędzić wolny czas. Od relaksu w strefie basenowej, przez rolki i sport na świeżym powietrzu, aż po rowerowe wycieczki malowniczymi trasami Żuław. To propozycje zarówno dla tych, którzy lubią ruch, jak i dla osób szukających spokojniejszego sposobu na odpoczynek.

Strefa relaksu i aktywności pod jednym dachem

Dobrym początkiem weekendu jest Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka. To miejsce dla tych, którzy lubią aktywność fizyczną w rozsądnych proporcjach. Można popływać kilka długości basenu, zadbać o formę, a potem przejść do części, która naprawdę poprawia humor: jacuzzi, strefy saun i wodnego relaksu.

Sucha sauna, parowa czy biosauna to dobra okazja, by na chwilę zwolnić tempo i odpocząć po aktywnie spędzonym dniu. Taka forma relaksu pozwala się wyciszyć, rozluźnić i na moment oderwać od codziennego pośpiechu.

Rolki, boiska i aktywny weekend na świeżym powietrzu

Dla tych, którzy wolą bardziej dynamiczny scenariusz, jest Kalbar, jeden z najbardziej aktywnych punktów miasta. Tor wrotkarski otwarty jest zarówno dla osób zaawansowanych, jak i tych początkujących, którzy na rolkach poruszają się z ostrożnością. Do użytku dostępne są także boiska do siatkówki, koszykówki oraz możliwość wynajęcia kortu do tenisa, przy wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.

Zamiast jazdy na rolkach na Kalbarze możecie wybrać rolkowisko na lodowisku Helena, gdzie czeka na Was świetna zabawa i jazda w rytmie dobrej muzyki, wejście jest bezpłatne. Harmonogram wejść znajdziecie na stronie mosir.elblag.eu

Rowerem przez Żuławy

Jeśli macie ochotę na aktywną niedzielę, 24 maja, możecie dołączyć do kolejnej Miejskiej Wycieczki Rowerowej organizowanej przez MOSiR Elbląg. Tym razem trasa poprowadzi malowniczymi drogami Żuław aż do gospodarstwa Ser i Mirabelka w Świętym Gaju. Po drodze nie zabraknie klimatycznych widoków, kwitnących pól rzepaku i krótkich przystanków na odpoczynek. Cała trasa liczy około 66 kilometrów, a start zaplanowano na godzinę 10:00 z ulicy Wodnej w Elblągu. Udział jest bezpłatny wystarczy sprawny rower, kask i chęć spędzenia dnia w dobrym towarzystwie.

Niezależnie od tego, czy wybierzecie basen, rolki czy rowerową wyprawę przez Żuławy, możliwości na spędzenie wolnego czasu w mieście zdecydowanie nie brakuje.