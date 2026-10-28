Maluchy na start! Ostatnie miejsca w Biegu Niepodległości

Dorośli już skompletowali listy startowe, teraz czas na najmłodszych! Do XII Elbląskiego Biegu Niepodległości pozostały dwa tygodnie, a w Małym Biegu Niepodległości wciąż dostępne są pakiety startowe. W środę, 11 listopada, dzieci będą mogły poczuć emocje towarzyszące sportowej rywalizacji i wspólnie świętować Narodowe Święto Niepodległości. To również dobry moment, by zamówić pamiątkową koszulkę tegorocznego wydarzenia.

Mały Bieg Niepodległości to propozycja dla dzieci, które chcą spróbować swoich sił na biegowej trasie. Na uczestników czekają dystanse od 50 do 500 metrów, dostosowane do wieku młodych zawodników. Nie zabraknie sportowych emocji, dopingu ze strony najbliższych i radości z przekroczenia linii mety.

W tym roku biegowe świętowanie przenosi się w okolice Placu Jagiellończyka. To właśnie przy ul. Teatralnej odbędzie się rywalizacja najmłodszych, a także start i meta Biegu Głównego na 10 km oraz rywalizacji sztafet. Będzie to doskonała okazja, by całymi rodzinami spędzić 11 listopada na sportowo i wspólnie kibicować uczestnikom.

Ostatnia szansa na pakiet startowy

Zainteresowanie XII Elbląskim Biegiem Niepodległości jest bardzo duże. Wszystkie miejsca w Biegu Głównym i Sztafetach zostały już wyprzedane, ale nadal można zapisać dzieci do Małego Biegu Niepodległości. Warto jednak nie zwlekać z decyzją, ponieważ liczba dostępnych pakietów jest ograniczona.

Rejestracja prowadzona jest na stronie elektronicznezapisy.pl i potrwa do 3 listopada lub do wyczerpania limitu miejsc. Aktualna opłata startowa wynosi 45 zł, a dla posiadaczy karty „wElblągu” – 40,50 zł.

Biegowe wspomnienia w pamiątkowej koszulce

Tegorocznemu Biegowi Niepodległości towarzyszy również dedykowana koszulka techniczna, którą można zamówić zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. To propozycja nie tylko dla osób startujących w zawodach, ale również dla tych, którzy chcą zachować pamiątkę z wydarzenia.

Koszulki dla dorosłych dostępne są w rozmiarach od S do XXL, natomiast wersje dziecięce przygotowano w rozmiarach odpowiadających wiekowi 4, 8, 12 i 16 lat. Cena koszulki wynosi 60 zł, a zamówienia przyjmowane są do 5 listopada za pośrednictwem strony elektronicznezapisy.pl. Koszulka jest produktem dodatkowym i nie wchodzi w skład pakietu startowego.

Organizatorzy: Prezydent Elbląga Michał Missan i MOSiR Elbląg

Sponsorzy Strategiczni: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Studio Łazienkowe Awangarda

Sponsorzy: Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Centrum Handlowe Ogrody, Adastol producent mebli na wymiar, Okna Tufe