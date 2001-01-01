Maraton na medal

Patryk Stasiełowicz z Korony Elbląg wywalczył trzy krążki na Mistrzostwach Polski w maratonie kajakowym. Warto też docenić młodzików Silvantu, którzy w dwójce wywalczyli mistrzostwo Polski.

Od 26 do 27 września w Opolu odbywały się Mistrzostwa Polski w maratonie kajakowym w różnych kategoriach wiekowych.

Zaczęło się od srebrnego medalu Patryka Stasiełowicza w short maratonie. Kanadyjkarz Korony został wyprzedzony tylko przez Wiktora Głazunowa z AZS AWF Gorzów Wielkopolski. Elblążanin dystans pokonał w czasie 16,27,97 minuty, do złotego medalu zabrakło tylko 10,61 sekundy.

Jeszcze tego samego dnia kanadyjkarze Korony stanęli ponownie na podium. W maratonie w kanadyjkarskich dwójkach na najwyższym stopniu podium stanęli Patryk Stasiełowicz i Szymon Kiełczyński, którzy dystans pokonali 1,47,34,78 godziny. Na trzecim miejscu uplasowali się Jan Brykalski i Hubert Kreczman (2,12,40,49 godziny). Elblążan przedzieliła osada AZS AWF Gorzów Wielkopolski.

Kolejny medal przywiozą do Elbląga młodzicy (rocznik 2011) Silvant Kajak Elbląg. Arkadiusz Wieteska i Bogumił Daczkowski pokazali rywalom plecy, na mecie zameldowali się z czasem 48,08,58 minuty. Drugą na mecie osadę Astorii Bydgoszcz o 45,86 sekundy.

Dziś (28 września) na podium znów stanął Patryk Stasiełowicz. W maratonie znów przypłynął na drugim miejscu, podobnie jak w sobotę za Wiktorem Głazunowem. Zawodnik Korony na metę przypłynął w czasie 1,46,19 godziny.