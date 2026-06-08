Mata w ogniu walki. Mistrzostwa Wojska Polskiego w Judo

Ponad 100 najlepszych judoków w mundurach z całego kraju przyjedzie do Elbląga, aby stoczyć widowiskowe walki o tytuły mistrzowskie na tatami. We wtorek (9 czerwca) w Hali Sportowo – Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej w Elblągu rozpoczną się Mistrzostwa Wojska Polskiego w Judo.

To jedno z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń w kalendarzu sportu wojskowego. Tegoroczna edycja zapowiada się niezwykle emocjonująco. Wojownicy zaprezentują najwyższy kunszt walki, siłę charakteru oraz żelazną dyscyplinę. Faworytem turnieju jest reprezentacja 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Trzon tej niezwykle silnej ekipy stanowią reprezentanci 16 pułku logistycznego w Elblągu. To właśnie ci żołnierze – sportowcy, łączący na co dzień wymagającą służbę z treningami na macie, będą stanowić o sile uderzeniowej Bursztynowej Dywizji. Ich dotychczasowe sukcesy – Mistrzostwo 16DZ w kategorii zespołowej i drużynowej - pokazują, że są doskonale przygotowani fizycznie i mentalnie do walki o najwyższe stawki. Trenują pod okiem Leszka Wilka z UKS Olimpia Judo Elbląg.

Judo w wojsku to nie tylko sport, ale też kluczowy element wyszkolenia bojowego. W uroczystym rozpoczęciu Mistrzostw Wojska Polskiego – 9 czerwca o godz. 13.30 - weźmie udział Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych - gen. broni Marek Sokołowski, któremu ta dyscyplina sportu jest szczególnie bliska.

We wtorek od godziny 9 w Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej 135 w Elblągu trwać będą walki indywidualne w poszczególnych kategoriach wagowych, a w środę (10 czerwca) w godz. 10 – 15 drużyny będą walczyć o tytuły mistrzowskie. Turniej zakończy się w czwartek (11 czerwca) o godz. 9.

Zachęcamy do kibicowania! Wstęp na Mistrzostwa Wojska Polskiego w Judo jest wolny.