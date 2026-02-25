Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna coraz bliżej

Tylko dwa miesiące pozostały do największej imprezy biegowej w województwie warmińsko-mazurskim. W dniach 24-26 kwietnia biegacze z całego kraju będą rywalizować w lasach Wysoczyzny Elbląskiej. Będzie to piąta edycja tego wydarzenia, a organizatorzy przygotowali kilka niespodzianek dla zawodników.

Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna to wydarzenie, które z roku na rok przyciąga do Elbląga coraz większą ilość zawodników. W pierwszej edycji, która odbyła się w 2022 roku, wzięło udział 800 zawodników, a w tym roku organizatorzy spodziewają się ponad 1500 uczestników. Trasy prowadzą przez najbardziej malownicze fragmenty Wysoczyzny Elbląskiej, jak chociażby Bażantarnia, Lasy Kadyńskie, Folwark Kadyny, Jelenia Dolina czy Szwajcaria Próchnicka. Uczestnicy mają okazję nie tylko sprawdzić się pod kątem sportowym, ale także poznać najpiękniejsze miejsca oraz historię Wysoczyzny Elbląskiej, która wciąż jest dla wielu krainą nieodkrytą.

W ramach wydarzenia odbędzie się rywalizacja na dystansach Ryk Jelenia (103 km), Wycie Wilka (54 km), Kwik Dzika (22 km), Pisk Lisa (13 km), Huk Sowy (6 km), a także rywalizacja najmłodszych na dystansach 200 m, 500 m oraz 1000 m. Najdłuższy, królewski dystans Ultra Wysoczyzny, w tym roku został wydłużony (w poprzednich latach liczył sobie 80 km), co sprawia, że zawodnicy przekroczą magiczną barierę 100 km rywalizacji na Wysoczyźnie Elbląskiej. Dodatkowo wprowadzono klasyfikację Triada Hoggo, w ramach której zawodnicy rywalizować będą przez trzy dni, każdego dnia pokonując jeden z dystansów.

- Na piątą edycję naszej imprezy, wspólnie z naszymi gospodarzami oraz sponsorami, szykujemy sporo niespodzianek dla uczestników. Wydarzenie będzie trwało 3 dni, więc wielu zawodników przyjedzie do Elbląga i Tolkmicka na cały tydzień. Niezmiernie cieszę się, że ten projekt przypadł biegaczom do gustu i możemy już od pięciu lat zabierać ich w podróż po nieodkrytej Wysoczyźnie Elbląskiej. Głęboko wierzę w to, że nasza impreza znacznie przyczynia się do zwiększenia rozpoznawalności Wysoczyzny Elbląskiej, jako regionu bardzo atrakcyjnego pod kątem turystycznym oraz sportowym. Spodziewamy się w tym roku rekordu frekwencyjnego i jestem przekonany, że będzie to wielkie biegowe święto” - mówi Piotr Matkiewicz, dyrektor Meble Wójcik Ultra Wysoczyzny.

Wszelkie szczegóły dotyczące wydarzenia, włącznie z zapisami, dostępne są na stronie internetowej www.ultrawysoczyzna.pl.

Gospodarze: Miasto Elbląg, Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku, Nadleśnictwo Elbląg

Sponsor Tytularny: Meble Wójcik

Sponsorzy Strategiczni: Margo, Czanieckie Makarony