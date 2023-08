Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna po raz trzeci

Got. Mikołaj Sobczak, arch. portEl

20 kwietna 2024 roku Wysoczyzna Elbląska, po raz trzeci, będzie gospodarzem niezwykłego biegu ultra – Meble Wójcik Ultra Wysoczyzny 2023! Okolice Elbląga i Tolkimicka to piękna i nie do końca odkryta jeszcze kraina, o czym po raz kolejny przekonają się biegacze z całej Polski. Zapisy do udziału w imprezie ruszają w czwartek, 17 sierpnia.

Wysoczyzna Elbląska to malownicza kraina wyrastająca z Żuław Wiślanych oraz brzegów Zalewu Wiślanego. Nieco tajemnicza i kryjąca w sobie wiele niespodzianek. Pełna stromych, wyżłobionych przez potoki wąwozów i jarów. Występują tu rzadkie w północnej Polsce rośliny górskie i wyżynne, jak np. olsza szara, czosnek niedźwiedzi, żywiec cebulkowy, skrzyp olbrzymi i pióropusznik strusi. Podczas biegu uczestnicy poznają takie miejsca jak Bażantarnia, Dolina Grabianki, Kadyński Las czy Las Cegielniany. Przebiegną przez malownicze miejscowości, jak Jagodnik, Pagórki, Kadyny, Suchacz czy Łęcze. Zawody Ultra Wysoczyzna to idealna okazja, aby poznać zakątki wyjątkowych okolic Elbląga i Tolkmicka oraz aktywnie spędzić czas. Świetna zabawa, wyjątkowa przygoda i niesamowite widoki gwarantowane! Zawodnicy, którzy zdecydują się na start w ramach Meble Wójcik Ultrawysoczyzny 2023 będą mieli do wyboru jeden z czterech dystansów: Ryk Jelenia – dystans 80 km | przewyższenia +/- 1900 | 14 h limitu czasowego Wycie Wilka – dystans 54 km | przewyższenia +/- 1160 | 10 h limitu czasowego Kwik Dzika – dystans 24 km | przewyższenia +/- 800 | 5 h limitu czasowego Pisk Lisa – dystans 12 km | przewyższenia +/- 500 | 3 h limitu czasowego W przyszłym roku Elblążanie ponownie będą mogli wziąć udział w rywalizacji o tytuł Mistrza oraz Mistrzyni Elbląga w Biegach Górskich na dystansie Kwik Dzika – 24 km. Do rywalizacji w Mistrzostwach Elbląga mogą przystąpić tylko mieszkańcy Elbląga, którzy przy zgłoszeniu wpiszą Elbląg w polu „miasto”. W przyszłorocznej edycji nie zabraknie również, cieszących się niezwykłą popularnością,zmagań dzieci i młodzieży w ramach Ultra Wysoczyzna Junior! W zależności od kategorii wiekowej najmłodsi będą rywalizować na jednym z trzech dystansów: 200 m (1-7 lat), 500 m (8-11 lat) oraz 1000 m (12-15 lat). Niepełnoletnia młodzież w wieku 16-17 lat może wystartować razem z pozostałymi biegaczami na dystansie 12 km. Miasteczko zawodów, strefa pakietów, meta oraz punkt informacyjny dla wszystkich dystansów będzie znajdować się w elbląskiej Bażantarni. Start i meta dystansu 80 km, 24km oraz 12 km znajdować się będzie w Elblągu, natomiast start dystansu 54 km znajdować się będzie w Tolkmicku przy Placu Wolności, w sąsiedztwie Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko. Zapisy na Ultrawysoczyzne 2023 ruszyły 17 sierpnia 2023. Rejestracja prowadzona jest za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na oficjalnej stronie zawodówwww.ultrawysoczyzna.pl Patronem medialnym wydarzenia jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl

LABOSPORT