Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna tuż, tuż. Ostatnie wolne pakiety startowe czekają

Już tylko miesiąc pozostał do trzeciej edycji Meble Wójcik Ultra Wysoczyzny, czyli jednej z największych imprez tego typu w naszym kraju. 20 kwietnia do Elbląga i Tolkmicka przyjedzie ponad 1000 biegaczy, którzy zmierzą się z leśnymi ścieżkami Wysoczyzny Elbląskiej.

Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna to impreza biegowa, w której zawodnicy rywalizować będą na czterech dystansach – Ryk Jelenia (80 km), Wycie Wilka (54 km), Kwik Dzika (24 km) oraz Pisk Lisa (13 km). Trasy poszczególnych dystansów poprowadzone są przez najbardziej malownicze tereny Wysoczyzny, takie jak Bażantarnia, Jelenia Dolina, Lasy Kadyńskie, Kadyny czy Szwajcaria Próchnicka. W organizację wydarzenia są zaangażowane lokalne Koła Gospodyń Wiejskich, które na punktach odżywczych będą serwować zawodnikom lokalne przekąski, a także zespoły ludowe (Sasanki oraz Wysoczanki). W miasteczku zawodów (okolice Restauracji Myśliwska) zorganizowane zostaną również atrakcje dla najmłodszych – biegi Wysoczyzna Junior oraz zabawy i animacje.

- Jesteśmy niezmiernie podekscytowani tym, co przyniesie nam trzecia edycja Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna. To nie tylko okazja do rywalizacji dla pasjonatów biegania ultra, ale także doskonała okazja do eksploracji uroków Wysoczyzny Elbląskiej. Cieszymy się, że każdego roku coraz więcej osób chce przyłączyć się do naszej społeczności biegaczy, co sprawia, że impreza staje się coraz bardziej popularna." – mówi Piotr Matkiewicz, dyrektor wydarzenia z ramienia firmy Labosport Polska.

Pierwsza edycja imprezy odbyła się w 2022 roku i z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością w środowisku biegaczy ultra. W ubiegłym roku Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna zajęła 7. miejsce w rankingu największych imprez tego typu w Polsce, mimo że konkurowała z odbywającymi się w górach, kilkudniowymi festiwalami biegowymi.

Na listach startowych tegorocznej edycji jest prawie 1000 zawodników z całego kraju. Wciąż można się zapisać na dystanse Ryk Jelenia (80 km), Wycie Wilka (54 km) oraz Pisk Lisa (13 km). Nastąpiły kosmetyczne zmiany w trasach, dzięki którym zawodnicy z długich dystansów pobiegną przez charakterystyczne dla naszej krainy miejsca, takie jak Winnica Kadyny, Folwark Kadyny (w tym pałac Cesarza Wilhelma II), schody klasztorne w Kadynach czy Dąb Hoggo znajdujący się w Lesie Ceglanym.

Organizatorzy zachęcają wszystkich miłośników biegania do wzięcia udziału w trzeciej edycji Meble Wójcik Ultra Wysoczyzny, obiecując niezapomniane doświadczenia zarówno podczas rywalizacji, jak i podczas odkrywania piękna okolic Wysoczyzny Elbląskiej.

Szczegóły wydarzania na www.ultrawysoczyzna.pl

Sponsor tytularny: Meble Wójcik

Gospodarze: Witold Wróblewski, prezydent Elbląga, Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku, Nadleśnictwo Elbląg

Sponsorzy strategiczni: Body Chief, Brooks Running

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym imprezy