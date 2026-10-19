Medal dla Elblążanina na Mistrzostwach Polski Młodzików we Włocławku

Duży sukces zawodnika UKS Olimpia Judo Elbląg. Wojciech Mrozowicz zdobył brązowy medal Indywidualnych Mistrzostw Polski Młodzików we Włocławku (rocznik 2012-2013).

Wojciech Mrozowicz stanął na trzecim stopniu podium Indywidualnych Mistrzostw Polski Młodzików w judo. Zawodnik UKS Olimpia-Judo Elbląg wywalczył brązowy medal w kategorii wagowej do 81 kg. Zawody rozegrano we Włocławku w dniu 17 października.

W zawodach starowali również Karol Lecheta w kat. 90kg zajmując siódme miejsce i Jakub Paruszewski w kat. 55kg kończąc rywalizację na walkach eliminacyjnych.

Podczas drugiego dnia 18 października w Indywidualnych Mistrzostw Polski U16 (rocznik 2011) w Judo

Andrzej Andruszkiewicz stoczył walkę o brązowy medal w kat. 81 kg zajmując ostatecznie piąte miejsce.

Koledzy z klubu Kacper Gozdek i Mateusz Wewersowicz w kat. 73 kg zakończyli swoje walki na etapie eliminacyjnym.