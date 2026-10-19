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Medal dla Elblążanina na Mistrzostwach Polski Młodzików we Włocławku

 Elbląg, Medal dla Elblążanina na Mistrzostwach Polski Młodzików we Włocławku
Fot. nadesłana

Duży sukces zawodnika UKS Olimpia Judo Elbląg. Wojciech Mrozowicz zdobył brązowy medal Indywidualnych Mistrzostw Polski Młodzików we Włocławku (rocznik 2012-2013).

Wojciech Mrozowicz stanął na trzecim stopniu podium Indywidualnych Mistrzostw Polski Młodzików w judo. Zawodnik UKS Olimpia-Judo Elbląg wywalczył brązowy medal w kategorii wagowej do 81 kg. Zawody rozegrano we Włocławku w dniu 17 października.

W zawodach starowali również Karol Lecheta w kat. 90kg zajmując siódme miejsce i Jakub Paruszewski w kat. 55kg kończąc rywalizację na walkach eliminacyjnych.

Podczas drugiego dnia 18 października w Indywidualnych Mistrzostw Polski U16 (rocznik 2011) w Judo

Andrzej Andruszkiewicz stoczył walkę o brązowy medal w kat. 81 kg zajmując ostatecznie piąte miejsce.

Koledzy z klubu Kacper Gozdek i Mateusz Wewersowicz w kat. 73 kg zakończyli swoje walki na etapie eliminacyjnym.


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