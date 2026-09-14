Medale elbląskich zapaśników

Najmłodsi zapaśnicy KS Olimpia Zapasy Elbląg powtórzyli sukces swoich kolegów sprzed roku, zdobywając trzy medale na Mistrzostwach Polski Szkół podstawowych, które odbyły się w Gomulinie k/ Piotrkowa Trybunalskiego w dniach 11-12 września 2026.

Czworo naszych zawodników po wygraniu wielu walk dotarło do rund finałowych.

W dużym finale o złoty medal zameldował się jako pierwszy Alan Szatyło kat wagowa do 85 kg. W walce o najcenniejszy krążek musiał jednak uznać wyższość przeciwnika, wracając w efekcie ze srebrnym medalem MP!

W tzw. małych finałach o brązowe medale wystąpili Mieszko Adaszak, Jędrzej Szyszko oraz Adam Runiewicz.

Mieszko Adaszak reprezentant najniższej kategorii dzieci U11 do 29 kg nie dał żadnych szans rywalowi i pewnie poprzez przewagę techniczną zdobył swój upragniony brązowy medal.

Jędrzej Szyszko kat 36 kg, bardzo pewnie przeprowadził swoją walkę o medal, szybko pokazując przeciwnikowi komu należy się brązowy medal MP, kończąc walkę przewaga techniczną.

Adam Runiewicz, po ciężkim boju musiał uznać przewagę przeciwnika i niestety przegrywając walkę o medal zajął miejsce tuż za podium MP.

Na matach Mistrzostw Polski walki toczyło jeszcze troje młodych zapaśników Olimpii.

Po ciężkich walkach Antek Chochoł oraz Maciej Dunowski zakończyli Mistrzostwa na 8 miejscu, a Michał Asztemborski na 7 miejscu.

Systematyczne, pełne zaangażowania urozmaicone treningi przynoszą świetne, wymierne efekty.