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Medale elbląskich zapaśników

 Elbląg, Medale elbląskich zapaśników
fot. Olimpia Zapasy Elbląg

Najmłodsi zapaśnicy KS Olimpia Zapasy Elbląg powtórzyli sukces swoich kolegów sprzed roku, zdobywając trzy medale na Mistrzostwach Polski Szkół podstawowych, które odbyły się w Gomulinie k/ Piotrkowa Trybunalskiego w dniach 11-12 września 2026.

Czworo naszych zawodników po wygraniu wielu walk dotarło do rund finałowych.

W dużym finale o złoty medal zameldował się jako pierwszy Alan Szatyło kat wagowa do 85 kg. W walce o najcenniejszy krążek musiał jednak uznać wyższość przeciwnika, wracając w efekcie ze srebrnym medalem MP!

W tzw. małych finałach o brązowe medale wystąpili Mieszko Adaszak, Jędrzej Szyszko oraz Adam Runiewicz.

Mieszko Adaszak reprezentant najniższej kategorii dzieci U11 do 29 kg nie dał żadnych szans rywalowi i pewnie poprzez przewagę techniczną zdobył swój upragniony brązowy medal.

Jędrzej Szyszko kat 36 kg, bardzo pewnie przeprowadził swoją walkę o medal, szybko pokazując przeciwnikowi komu należy się brązowy medal MP, kończąc walkę przewaga techniczną.

Adam Runiewicz, po ciężkim boju musiał uznać przewagę przeciwnika i niestety przegrywając walkę o medal zajął miejsce tuż za podium MP.

Na matach Mistrzostw Polski walki toczyło jeszcze troje młodych zapaśników Olimpii.

Po ciężkich walkach Antek Chochoł oraz Maciej Dunowski zakończyli Mistrzostwa na 8 miejscu, a Michał Asztemborski na 7 miejscu.

Systematyczne, pełne zaangażowania urozmaicone treningi przynoszą świetne, wymierne efekty.


A moim zdaniem...

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