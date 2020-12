Medale młodych judoków

Z dwoma medalami wrócili elbląscy judocy z mistrzostw Polski młodzików w judo. Złote medale zdobyli Wojciech Galiński z Truso oraz Tymoteusz Lic z Tomity.

Nie miał sobie równych Wojciech Galiński z Truso Elbląg na mistrzostwach Polski odbywających się w Poznaniu. W wadze do 46 kilogramów elblążanin pokonał czterech rywali i zdobył złoto. W finale pokonał Adriana Stefańskiego z Polonii Rybnik.

Jego klubowy kolega Szymon Bieńkowski może mówić o pechu. Elblążanin staruje w wadze do 70 kg, w której w Poznaniu wystartowało 64 judoków. Szymon Bieńkowski wygrał trzy kolejne walki, niestety w czwartej uległ rywalowi i odpadł z walki o medale.

O dużym sukcesie mogą mówić judocy elbląskiej Tomity dla których był to pierwszy start na zawodach rangi mistrzostw Polski. Tymoteusz Lic nie miał sobie równych w wadze do 42 kg i tym sposobem swój debiut na mistrzostwach Polski okrasił złotym medalem. W finałowej walce potrzebował 13 sekund, żeby pokonać Mikołaja Gila z UKEMI Judo Wolbrom W tej samej wadze jego klubowy kolega Artur Anaszko zajął piąte miejsce. Również na piątym miejscu zakończył mistrzostwa Filip Łaskowski w wadze do 66 kg.