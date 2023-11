Medale sambistów na mistrzostwach Polski

Z bardzo dobrej strony pokazali się elbląscy sambiści na Otwartych Mistrzostwach Polski w Sambo. Elblążanie do domu wrócili z trzema medalami.

26 listopada w Warszawie odbyły się Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w sambo. Wśród startujących można było zobaczyć zawodników z Polski, Litwy i Ukrainy. Dodatkowo w turnieju wzięli udział sportowcy, którzy na co dzień uprawiają inne sporty walki m.in. judo, jiu-jitsu.

Zawodnicy elbląskiego Fighter Sambo do domu wrócili z trzema medalami. Do złota Witolda Rogoza można się było przyzwyczaić. W Warszawie elblążanin wywalczył piąty tytuł mistrza Polski w karierze i czwarty z rzędu. Witold Rogoz powoli myśli o zakończeniu kariery i poświęceniu się pracy trenerskiej.

Drugie złoto do naszego miasta przywiózł Julian Rynkowski. Elblążanin triumfował w wadze do 79 kilogramów. To doświadczony zawodnik, który w swoim sportowym cv ma udział w mistrzostwach świata i Pucharach Świata.

Srebrny medal Szymona Laskowskiego uzupełnił medalową zdobycz elblążan.

W tym samym czasie rozgrywany był też turniej sambo sportowego dla dzieci Kavkaz Cup. Podopieczni Witolda Rogoza przywieźli pięć medali: dwa srebrne i trzy brązowe. Naszym zdaniem jest to dobry prognostyk na przyszłość.