Medale Tygrysów w Sokółce

Dwa brązowe medale przywieźli z Międzynarodowego Pucharu Polski w boksie pięściarze elbląskiego Tygrysa.

W Sokółce odbył się Międzynarodowy Puchar Polski w boskie do lat 15 i do lat 17. Igor Lichocki z KSW Tygrys wywalczył brązowy medal w wadze do 60 kg w kategorii do lat 17. Elblążanin pierwszą walkę wygrał przed czasem, drugą na punkty. Dopiero w trzeciej rywal okazał się lepszy i wychowanek trenera Patryka Bursztynowicza wywalczył brązowy medal.

Krążek tego samego koloru w wadze do 60 kg do lat 15 wywalczył jego klubowy kolega Mikołaj Podpora. Elblążanin również wygrał dwie walki, przegrał dopiero w półfinale.