Memoriał Marianny Biskup za nami

15 szkół podstawowych i 2 Ośrodki Szkolno-Wychowawcze w Elblągu wzięło udział w kolejnej edycji Memoriału Marianny Biskup. Finał tradycyjnych IGRCE, w roku szkolnym 2025/26, odbył się na stadionie przy ul. Saperów. Najlepszych nagrodzono.

IGRCE to szereg zawodów dla klas I-II szkoły podstawowej, które odbywały się w ramach XL Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Elblągu. Imprezy organizowano przede wszystkim w hali sportowej MOS.

Podczas nich dzieci startowały w różnych konkurencjach sprawnościowych i zręcznościowych, w ramach tzw. wyścigów rzędów. Zespoły 12-osobowe zbierały punkty, a na koniec cyklu, podsumowano klasyfikację generalną. Warto zaznaczyć, że tego rodzaju imprezy były zorganizowane także dla przedszkoli, aby zachęcić dzieci do sportowej rywalizacji.

Finałowe zawody zawierały biegi, skok w dal oraz rzut piłeczką palantową. W sumie najlepsza w tym roku szkolnym okazałą się Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3, przed SP 11 i SP 16. Najlepsi otrzymali medale i puchary, a wszyscy także słodkie upominki.

Szkoły Podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach, przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym. Po każdej dyscyplinie, 3 pierwsze drużyny otrzymują medale.

