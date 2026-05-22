Memoriał Stanisława Fijarczyka w międzynarodowej obsadzie

Elbląg po raz kolejny stanie się gospodarzem wyjątkowego wydarzenia sportowego dla najmłodszych adeptów futbolu. Już w najbliższą sobotę, 23 maja odbędzie się II Międzynarodowy Memoriał im. Stanisława Fijarczyka o Puchar Prezydenta Elbląga – turniej piłkarski dla dzieci z rocznika 2015, który zgromadzi 16 drużyn, czyli blisko 250 młodych zawodników z Polski i miast partnerskich Elbląga.

Memoriał im. Stanisława Fijarczyka na stałe wpisał się już w sportowy kalendarz miasta. Wydarzenie łączy sportową rywalizację z pielęgnowaniem pamięci o trenerze i działaczu, który przez lata odegrał ważną rolę w rozwoju elbląskiej piłki nożnej i był niezwykle cenioną postacią lokalnego środowiska sportowego. Poprzednie edycje pokazały, że turniej jest czymś więcej niż tylko piłkarskimi rozgrywkami – to również przestrzeń do integracji, wspomnień oraz promowania aktywności sportowej wśród najmłodszych.

- Ten turniej to coś znacznie więcej niż tylko sportowa rywalizacja na najwyższym poziomie. To przede wszystkim dowód na to, że Elbląg pamięta o ludziach, którzy tworzyli historię naszego lokalnego sportu i oddali mu całe swoje serce – mówi Prezydent Elbląga dr Michał Missan. – Już teraz chciałbym serdecznie podziękować organizatorom za przygotowanie tego wydarzenia. Dziękuję drużynom za przybycie, cieszę się, że w gronie uczestników są ekipy z naszych miast partnerskich. Wszystkim zawodnikom życzę gry fair play, turnieju bez kontuzji i niesłabnącego ducha walki. Niech wygrają najlepsi!

Tegoroczna odsłona wydarzenia ma dodatkowo szczególny wymiar symboliczny. W roku obchodów 780-lecia nadania Elblągowi praw miejskich memoriał stanowi piękne połączenie lokalnej tradycji, sportowej pasji i pamięci o człowieku, który przez wiele lat współtworzył historię elbląskiego futbolu. II Międzynarodowy Memoriał im. Stanisława Fijarczyka o Puchar Prezydenta Elbląga będzie więc nie tylko turniejem sportowym, ale także wyrazem szacunku dla historii oraz przyszłości sportu w mieście.

W tegorocznych rozgrywkach udział weźmie 16 drużyn z różnych regionów Polski oraz z miast partnerskich Elbląga – litewskiej Kłajpedy i mołdawskiej Dubăsarii Vechi. Na boiskach zobaczymy młodych zawodników reprezentujących czołowe akademie piłkarskie z województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego, między innymi Lechię Gdańsk, Arkę Gdynia czy Żuri Olsztyn. Łącznie w turnieju wystąpi blisko 250 młodych piłkarzy, którzy będą rywalizować w duchu fair play, zdobywając cenne doświadczenie oraz przeżywając sportową przygodę, która na długo pozostanie w ich pamięci.

Turniej rozegrany zostanie na obiektach sportowych przy ul. Skrzydlatej 1A w Elblągu. Rywalizacja rozpocznie się w sobotę, 23 maja, o godz. 8:30. Oficjalne otwarcie memoriału zaplanowano na godz. 10:00 z udziałem zaproszonych gości, przedstawicieli władz samorządowych, środowiska sportowego oraz partnerów wydarzenia.

Aktualne informacje dotyczące II Międzynarodowego Memoriału im. Stanisława Fijarczyka o Puchar Prezydenta Elbląga publikowane są na oficjalnym profilu wydarzenia na Facebooku: Memoriał im. Stanisława Fijarczyka – Facebook. Organizatorzy będą tam na bieżąco zamieszczać wszystkie informacje organizacyjne, harmonogram spotkań, wyniki, klasyfikacje oraz informacje dotyczące aplikacji umożliwiającej śledzenie przebiegu turnieju.

Organizatorzy serdecznie zapraszają mieszkańców Elbląga oraz wszystkich sympatyków piłki nożnej do wspólnego kibicowania młodym zawodnikom i uczestnictwa w tym wyjątkowym sportowym święcie.

Memoriał organizowany jest przy wsparciu Miasta Elbląg.