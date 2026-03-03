Meta Łyżwiarskich Czwartków

Zapraszamy na ostatnie w tym sezonie łyżwiarskie zawody dla dzieci i młodzieży. W najbliższy czwartek, 5 marca, o godzinie 16:00, na Lodowisku Helena, okazja na zdobycie wyjątkowego medalu. Zapisy na miejscu od 15:30. Udział bezpłatny.

Zawody odbędą się w podziale na kategorie wiekowe. Dzieci w wieku lat 6 (rocznik 2019) oraz te starsze, z klas 1-8 szkoły podstawowej, rywalizują w jeździe na łyżwach, na dystansach od 111 do 600 metrów. Każdy otrzyma medal. Podczas tych zawodów podsumujemy cały cykl. Uczestnicy startują na łyżwach krótkich. Istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia łyżew. Zgłoszeń mogą dokonywać wyłączne rodzice lub opiekunowie prawni dziecka, na miejscu, w dniu zawodów, 30 min przed rozpoczęciem imprezy, o godz. 15:30. Łyżwiarskie Czwartki to cykl bezpłatnych imprez sportowo-rekreacyjnych, skierowanych do 6-letnich dzieci i uczniów szkół podstawowych. Celem spotkań jest popularyzacja łyżwiarstwa wśród dzieci i młodzieży z elbląskich szkół i przedszkoli. W sezonie 2025/26 odbywa II edycja imprezy. Regulamin tutaj. Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Organizatorem Łyżwiarskich Czwartków jest Zespół Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Elblągu, prezydent Elbląga Michał Missan, MOSIR Elbląg oraz KS ORZEŁ Elbląg.