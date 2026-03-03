Międzynarodowe hokejowe emocje już wkrótce!

W dniach 14-15 marca w Elblągu odbędzie się międzynarodowy turniej w hokeja dziewcząt i chłopców do lat 13. Zawody organizuje UKS Wikingowie, który zaprasza do kibicowania i wsparcia tej ciekawej inicjatywy.

W turnieju weźmie udział sześć drużyn, w tym jedna z Francji, co nadaje wydarzeniu międzynarodowy charakter. Na tafli zobaczymy zarówno chłopców, jak i dziewczynki w kategorii U-13 – młodych zawodników, którzy już dziś pokazują ogromne serce do walki i sportowego ducha fair play.

Sobotnie mecze (14 marca) na lodowisku Helena odbędą się w godzinach 9-18, niedzielne w godz. 9-15. - Przed nami dwa dni pełne emocji, sportowej rywalizacji i hokeja na najwyższym dziecięcym poziomie! Co czeka na kibiców? Wstęp wolny, stoisko z gadżetami klubowymi UKS Wikingowie, ścianka fotograficzna do pamiątkowych zdjęć z turnieju, a także sportowe emocje przez cały weekend. To doskonała okazja, by wspólnie kibicować młodym talentom i poczuć prawdziwą hokejową atmosferę w Elblągu! – informują organizatorzy.

Organizację turnieju wsparli: MOSiR Elbląg, Metal Expert, Embraze, Meble KAM, Villa Piękny Widok, Folwark Żuławski, Gosia firma sprzątająca, Grupa RUBO, Grupa Merlin, OSK Expert. Organizatorzy zapraszają do współpracy kolejnych przedsiębiorców.

Patronat honorowy nad turniejem objął prezydent Elbląga Michał Missan, patronat medialny sprawuje Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl