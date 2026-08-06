Miesiąc do Bażantarnia Jump&Run

Do Bażantarnia Jump&Run został już tylko miesiąc! Już 6 września ponownie spotkamy się na leśnych trasach Bażantarni, gdzie nie zabraknie sportowych emocji, dmuchanych przeszkód i świetnej atmosfery. Jeśli jeszcze nie jesteś zapisany, to właśnie teraz jest dobry moment, żeby dołączyć. Zapisz się już dziś!

– Przed nami już piąta edycja Bażantarnia Jump&Run, wyjątkowych zawodów z przeszkodami, które co roku przyciągają miłośników aktywności i dostarczają wielu sportowych emocji. To świetna propozycja dla całych rodzin, bo każdy może spróbować swoich sił, pokonać przygotowane przeszkody i spędzić aktywnie czas w pięknym otoczeniu Bażantarni. Ze względu na duże zainteresowanie listy startowe szybko się zapełniają, dlatego zachęcamy, aby nie odkładać zapisów na ostatnią chwilę i już teraz dokonać rejestracji – mówi Paulina Borkowska, kierownik Działu Organizacji Imprez i Marketingu MOSiR.

Tegoroczna edycja odbędzie się 6 września. Start, meta oraz miasteczko zawodów zlokalizowane będą na polanie z wiatami w Lesie Miejskim Bażantarnia. Uczestnicy zmierzą się na dwóch dystansach: 1,5 km w Biegu Junior i Biegu Family oraz 2,5 km w Biegu Classic.

Bieg Junior skierowany jest do dzieci w wieku 6–10 lat oraz 11–16 lat. Bieg Family to propozycja dla dzieci i młodzieży od 4 do 15 lat, które startują razem z opiekunem. Z kolei Bieg Classic przeznaczony jest dla osób powyżej 16 roku życia. Na uczestników Biegu Junior i Biegu Family czekać będzie 7 przeszkód, natomiast zawodnicy Biegu Classic zmierzą się z 10 dmuchanymi przeszkodami. Każdy uczestnik, który ukończy zawody, otrzyma pamiątkowy medal.

Również w tym roku Bażantarnia Jump&Run towarzyszyć będzie festyn „Wybierz sport, nie nałogi”, promujący zdrowy styl życia i aktywność fizyczną. Podczas wydarzenia zaprezentują się także elbląskie kluby sportowe.

ZAPISY

Zgłoszenia na zawody Bażantarnia Jump&Run przyjmowane będą do 1 września lub do wyczerpaniu limitu za pośrednictwem strony internetowej elektronicznezapisy.pl. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i zaksięgowaniu opłaty startowej zawodnik będzie umieszczony na liście uczestników. Ze zniżek mogą skorzystać posiadacze karty „wElblągu”. Wszystkie szczegóły dotyczące zapisów, opłat czy limitów są dostępne w regulaminie, na stronie www.mosir.elblag.eu oraz w mediach społecznościowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzić czas, sprawdzić swoje możliwości i poczuć wyjątkową atmosferę Bażantarnia Jump&Run.

Organizatorzy: Prezydent Elbląga Michał Missan i MOSiR Elbląg

Sponsorzy strategiczni: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarski Komunalnej

Sponsorzy i Partnerzy: Centrum Handlowe Ogrody, Salon Łazienkowy AWANGARDA, HADM Gramatowski.