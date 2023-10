Miesiąc do Biegu Niepodległości

Trwają przygotowania do jednej z najbardziej popularnych imprez biegowych w Elblągu. Równo za miesiąc, 11 listopada, Narodowemu Świętu Niepodległości będzie towarzyszył bieg prowadzący ulicami miasta. Dołącz do wspólnego świętowania i zapisz się na IX Elbląski Bieg Niepodległości już teraz.

Podczas biegu w aktywny sposób wspólnie upamiętniamy odzyskanie niepodległości przez Polskę, po 123 latach zaborów. Na ulicach Elbląga, w biało-czerwonych barwach, będzie można zobaczyć rywalizujących ze sobą zawodników i grupy kibiców.

Imprezę zainauguruje Mały Bieg Niepodległości, który wystartuje na 6 dystansach: 50, 100, 200, 300, 400 i 500 m. Dzieci pobiegną ulicami Wodną i Bulwarem Zygmunta Augusta. Start Biegu Głównego na dystansie 10 km będzie ustawiony na ulicy Wodnej, w pobliżu Galerii EL. Później uczestnicy, podobnie jak przed rokiem, pobiegną ulicami: Wałowa, Stoczniowa, Królewiecka, Pocztowa, Armii Krajowej, 12 Lutego, Hetmańska, Tysiąclecia, Rycerska, Wigilijna, Zamkowa, Wapienna, Bulwar Zygmunta Augusta, a meta będzie znajdować się także na ul. Wodnej (1 pętla). Wszyscy zawodnicy będą mieli do pokonania 3 pętle, po 3,3 km, w maksymalnie 1 godzinę i 30 minut. Podczas Biegu Głównego będzie także możliwość rywalizacji sztafet 3 x 3,3 km.

W Biegu Głównym obowiązuje limit 999 uczestników, zaś w Małym Biegu limit najmłodszych biegaczy wynosi 500 zawodników i zawodniczek. Tylko do 15 października włącznie pakiety startowe dostępne są w niższej cenie. Wpisowe w biegu na 10 km i rywalizacji sztafet to 50 zł od osoby za pakiet startowy, natomiast w biegu dzieci opłata wynosi 25 zł. Od 16 października ceny wzrosną, nie czekaj, skorzystaj z promocji i zapisz się już teraz.

Zgłoszenia do IX Elbląskiego Biegu Niepodległości na 10 km, Sztafet oraz Małego Biegu Niepodległości będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej elektronicznezapisy.pl do 8 listopada 2023 r. do godz. 23:59. Po tym terminie dopisanie się do listy startowej nie będzie możliwe. Już wkrótce na stronie z zapisami pojawi się możliwość zakupu pamiątkowych koszulek dla dzieci i dla dorosłych.

Trenuj z Bartnicki Team Elbląg

W osiągnięciu dobrego czasu pomoże Wam elbląska grupa miłośników biegania w terenie – Bartnicki Team Elbląg, która trzy razy w tygodniu organizuje bezpłatne treningi. Spotkania odbywają się w poniedziałki, środy oraz piątki o godzinie 18:30 na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Saperów. W zajęciach mogą wziąć udział zarówno początkujący, średniozaawansowani, ale także bardziej doświadczeni biegacze. Każdy uczestnik treningu może liczyć na miłą i przyjazną atmosferę oraz fachową pomoc w przygotowaniach. Jeżeli i Ty chciałbyś zacząć albo kontynuować swoją przygodę z bieganiem, te spotkania są właśnie dla Ciebie.

Organizatorami IX Elbląskiego Biegu Niepodległości są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Sponsorem Strategicznym wydarzenia jest Studio Łazienkowe Awangarda.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Elbląga – Witold Wróblewski.