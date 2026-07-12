Mikołaj Jureko mistrzem Polski w pływaniu

Niesamowite rodzeństwo z UKP Jedynka Elbląg znów zachwyca. Mikołaj Jureko został mistrzem, wicemistrzem i brązowym medalistą krajowego czempionatu do lat 14 w Olsztynie. Z kolei jego starszy brat Marcel wywalczył 7. miejsce w Europie.

W Olsztynie zakończyły się Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych (do lat 14) w pływaniu. Wygląda na to, że w ślady starszego brata Marcela idzie Mikołaj, który na olsztyńskich zawodach trzy razy stawał na podium.

Pływacki festiwal Elblążanina zaczął się od brązowego medalu na 50 metrów stylem klasycznym. W finałowym wyścigu Elblążanin popłynął w czasie 31,65 sekundy, tracąc do zwycięzcy, Jana Chilczuka z AZS UMCS Lublin, tylko 0,45 sekundy. Srebrny medal wywalczył Bartosz Turbak z Delfina Tarnobrzeg.

A to był tylko przedsmak pływackich emocji. W sobotę (11 lipca) Mikołaj Jureko został wicemistrzem Polski na dystansie 100 metrów stylem klasycznym. Finałowy wyścig ukończył w czasie 1:08,44 min, a do pierwszego Bartosza Turbaka stracił tylko 0,28 sekundy. Brązowy medal wywalczył Nikodem Karbowski z MOSM Tychy. Trzeba przyznać, że emocji w tym wyścigu nie brakowało, a o końcowej kolejności zdecydowała druga połowa dystansu.

Brąz jest, srebro jest, a do kolekcji brakowało tylko najcenniejszego krążka. I ten Mikołaj Jureko zdobył w niedzielę (12 lipca) na dystansie 200 metrów stylem klasycznym. Złoty medal i mistrzostwo Polski Elblążanin wywalczył w czasie 2:27,39 min., wyprzedzając Bartosza Turbaka oraz Nikodema Karbowskiego. Pływak Jedynki wyścig po złoto rozpoczął „jak z procy” – pierwsze 50 metrów przepłynął w czasie 32,94 sekundy, od początku narzucając mordercze tempo i pewnie płynąc po mistrzostwo Polski.

Warto podkreślić, że dobrze zaprezentowali się też pozostali pływacy UKP Jedynki, którzy na olsztyńskich mistrzostwach poprawili swoje rekordy życiowe.

W tym samym czasie kapitalne wieści napłynęły z Niemiec. Drugi z braci Jureko – Marcel – startował na Mistrzostwach Europy Juniorów w Monachium. Najlepiej poszło mu na 200 metrów stylem klasycznym, gdzie zajął świetne, siódme miejsce w finale A. Dystans przepłynął w czasie 2:15,88 min., tracąc do pierwszego Turka Doruka Yogurtcuoglu 6,45 sekundy. Srebro wywalczył Grek Evangelos Efraim Ntoumas, a brąz – Włoch Gabriele Garzia.