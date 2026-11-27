Mikołajki na lodzie – świąteczna zabawa dla każdego

Grudzień to czas, w którym nie może zabraknąć świątecznej atmosfery, dobrej zabawy i oczywiście Świętego Mikołaja! W niedzielę, 6 grudnia, zapraszamy na Lodowisko Helena, gdzie odbędą się „Mikołajki na lodzie”. Na uczestników czekają dwie ślizgawki w wyjątkowej oprawie, pełne świątecznych przebojów, uśmiechu i wspólnej zabawy. To doskonała okazja, by aktywnie spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, a przy okazji poczuć magię zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Tego dnia cały obiekt zamieni się w świąteczną krainę, w której na uczestników czekać będzie znacznie więcej niż sama jazda na łyżwach. Na lodowej tafli nie zabraknie największych świątecznych przebojów, mikołajkowych quizów i dobrej zabawy. Równie ciekawie zapowiada się to, co przygotowaliśmy poza lodem. Na odwiedzających czekać będą świąteczne przysmaki, rozgrzewające napoje oraz kreatywna strefa dla najmłodszych, w której nie zabraknie okazji do rozwijania wyobraźni i artystycznych umiejętności. Całość dopełni obecność najważniejszego gościa tego dnia – Świętego Mikołaja, z którym będzie można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

W tym roku mikołajkowa zabawa odbędzie się podczas dwóch sesji: od 16:00 do 17:00 oraz od 17:30 do 18:30. Każda z nich obejmie 60 minut jazdy na łyżwach.

Do wspólnej zabawy zachęcamy zarówno dzieci, jak i dorosłych, niezależnie od poziomu łyżwiarskich umiejętności. Warto również zadbać o odpowiedni strój – mikołajkowe czapki, reniferowe rogi, świąteczne swetry czy inne kolorowe dodatki będą tego dnia szczególnie mile widziane. Im więcej świątecznych akcentów pojawi się na tafli, tym weselej! A kto wie, może najciekawsze przebrania przyciągną uwagę samego Mikołaja, który w zamian przygotuje drobne upominki?

Sprzedaż biletów rozpocznie się w czwartek, 26 listopada, o godzinie 19:00. Wejściówki będzie można nabyć wyłącznie w kasie lodowiska (codziennie od godziny 16:00). Liczba miejsc jest ograniczona.

Ceny biletów:

- 18 zł – bilet normalny,

- 16 zł – bilet normalny z Kartą „wElblągu”,

- 14 zł – bilet ulgowy,

- 12 zł – bilet ulgowy z Kartą „wElblągu”.

Osoby nieposiadające własnego sprzętu mogą skorzystać z wypożyczalni KS Orzeł. Koszt wypożyczenia jednej pary łyżew wynosi 13 zł. Zapraszamy do wspólnej zabawy.