Mikołajki na lodzie w sobotę

W związku z awansem reprezentacji Polski do 1/8 finału Mistrzostw Świata, Mikołajki na Lodowisku Helena odbędą się w sobotę (a nie jak planowano wcześniej w niedzielę). Na świąteczną zabawę na lodzie zapraszamy 3 grudnia o godzinie 16:30. Imprezie towarzyszyć będzie wspaniała atmosfera, muzyka oraz konkursy z nagrodami.

Mecz Francja kontra Polska rozpocznie się w niedzielę, o godz. 16. To wydarzenie nakładało się na pierwotny termin Mikołajek na lodzie. Aby pogodzić obie imprezy, zabawa na lodowisku odbędzie się w sobotę.

Przez cały rok czekamy na ten jeden wyjątkowy dzień, w którym elbląskie lodowisko Helena odwiedzi gość specjalny z dalekiej Laponii. Z tej okazji zapraszamy dzieci, młodzież oraz całe rodziny na wspólne aktywne spędzenie czasu. Pojeździmy w rytmie najpiękniejszych świątecznych przebojów, takich jak „Last Christmas” czy „All I Want For Christmas Is You”.

W sobotę ogólnodostępne ślizgawki na Lodowisku Helena nie odbędą się. W niedzielę zapraszamy na łyżwy w tradycyjnych godzinach: 12:30, 13:30, 14:40, 15:40 i 16:50.

„Mikołajki na lodzie” odbędą się w sobotę, 3 grudnia, na Lodowisku Helena przy ul. Karowej 1 od godz. 16:30 do 18:00. Bilety dostępne są w zwyczajnych cenach: 7,50 zł (ulgowy) oraz 11 zł (normalny). By uczestniczyć w imprezie nie trzeba mieć własnych łyżew. Na lodowisku funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu, prowadzona przez Klub Sportowy Orzeł. Koszt wypożyczenia pary łyżew to 10 złotych. Dzieci podczas wydarzenia będą mogły także bezpłatnie skorzystać z pingwinka, który pomoże w jeździe.

Świąteczna paka dla zwierzaka

Podczas wydarzenia trwać będzie także zbiórka dla czworonożnych przyjaciół z OTOZ Animals. Gorąco zachęcamy wszystkich odwiedzających tego dnia lodowisko do wsparcia elbląskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Pamiętajcie – każda forma pomocy jest na wagę złota, a dzięki Waszej hojności możemy uratować życie mieszkańcom schroniska.