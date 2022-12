Mikołajki na tatami, czyli Tomita Cup

Już po raz dwunasty w Elblągu odbył się Mikołajkowy Turniej dla Dzieci Tomita Cup. O medale i miejsca na podium rywalizowało ponad 400 młodych judoków z 20 klubów, wśród nich liczna reprezentacja elbląskich klubów. Zobacz zdjęcia.

Judo w Elblągu w pięciu klubach trenuje ponad 400 osób. W sobotę najlepsi, którzy zdobywają medale mistrzostw Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych, zostali nagrodzeni przez władze miasta podczas otwarcia XII Mikołajkowego Turnieju dla Dzieci Tomita Cup, który przez całą sobotę odbywał się w hali MOSiR przy al. Grunwaldzkiej.

Po uroczystościach przyszedł czas na rywalizację dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 13 lat. Elblążanie mieli okazję zmierzyć się z rówieśnikami z 20 klubów z pięciu województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego oraz zachodniopomorskiego.

- Dla wielu dzieci jest to pierwszy taki turniej. Zaczynaliśmy walki od najmłodszych i stopniowo do rywalizacji przystępują coraz starsi. W niektórych kategoriach, by dojść do finału, trzeba stoczyć cztery-pięć walk – mówi Zbigniew Wołoszyn, kierownik zawodów z UKS Tomita Elbląg.

Organizatorzy turnieju, czyli UKS Tomita Elbląg, wystawiła w turnieju 40-osobową reprezentację.