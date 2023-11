Mikołajkowy aquamaraton

W czwartek, 7 grudnia, czeka nas wieczór pełen sportowych aktywności, połączonych z dobrą zabawą. To wszystko za sprawą Mikołajkowego Maratonu Aqua Fitness, podczas którego poćwiczymy w wodzie wspólnie z certyfikowanymi instruktorami. Początek o godzinie 19:30 w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka.

Ostatnia impreza „Andrzejki w Wodzie” pokazała, że w naszym mieście jest sporo zwolenników wodnych zabaw i szaleństw. AQUA MARATON w CRW Dolinka, to już tradycja. Będzie to kolejna okazja do wspólnej zabawy i ruchu. Tym razem spotkamy się dzień po mikołajkach, aby przez dwie godziny poćwiczyć w wodzie.

Wydarzenie będzie podzielone na 5 zupełnie różnych sekcji, które poprowadzą wykwalifikowani instruktorzy. Czas spędzony w basenie umili energiczna muzyka. Do wzięcia udziału w wydarzeniu zapraszamy wszystkich, niezależnie od poziomu zaawansowania. Ćwiczenia będą odbywały się na płytszej części basenu, więc nie jest wymagana również umiejętność pływania.

Dodatkiem do ćwiczeń AQUA, które będą wykonywanie przy użyciu hantli, dysków, czy makaronów, będzie ZUMBA w wodzie, która za każdym razem cieszy się dużym powodzeniem.

Program imprezy:

19:30 – 19:55 AQUA HANTLE (Agnieszka Semkiw)

20:00 – 20:20 AQUA BETOMIC (Agnieszka Sar)

20:25 – 20:45 AQUA MAKARONY (Agnieszka Branecka)

20:45 – 21:10 AQUA DYSK (Agnieszka Sar)

21:10 – 21:30 ZUMBA W WODZIE (Marcin Wierzbicki)

Wejście na Aqua Maraton dostępne będzie w cenie 30 złotych lub za okazaniem karnetu na Aqua Fitness.

Więcej informacji o zajęciach w ramach programu Aktywuj się z MOSiR-em znajduje się na stronie https://mosir.elblag.eu/