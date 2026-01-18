Minimalna przegrana Startu

Energa Start Elbląg w niedzielny wieczór (18 stycznia) przegrała z Krasoń MKS Piotrcovia 31:32. Elblążanki są w bardzo trudnej sytuacji, bowiem do końca sezonu zasadniczego pozostały im mecze w mocnymi rywalami.

Na cztery kolejki przed zakończeniem sezonu zasadniczego Start i Piotrcovia miały zupełnie inne cele, jednak obie drużyny chciały przerwać serie porażek. Rywal, po bardzo dobrym okresie, poniósł cztery porażki z rzędu i do Elbląga przyjechał po przełamanie i powrót na 3. miejsce Orlen Superligi Kobiet. Start miał za sobą dwie bolesne porażki i bardzo chciał wrócić na zwycięską ścieżkę.

Elblążanki nieźle rozpoczęły mecz i w 6. minucie prowadziły 3:2. Przez kilka kolejnych minut gra toczyła się bramka za bramkę, do stanu 6:6. Dwie obrony Małgorzaty Ciąćki, dwa gole Aleksandry Zych i po jednym Tatsiany Pahrabitskay oraz Joanny Kozłowskiej i nasza drużyna prowadziła 10:6. Niemoc przyjezdnych trwała aż siedem minut, by w końcu przerwała ją Joanna Godzina. Gdy na 11:7 trafiła Maria Szczepaniak, o przerwę poprosił trener Horatiu Pasca. Piotrkowianki zmuszone były grać w osłabieniu, a i tak udało im się wykończyć dwa kontrataki. W odpowiedzi z koła trafiła Karolina Wicik, a kontratak wykończyła Tatsiana Pahrabitskaya i w 20. minucie było 13:9. Pięć minut później Start miał trzy gole w zanadrzu, jednak źle rozegrał końcówkę pierwszej połowy. Straty i złe rzuty pozwoliły rywalkom na zmniejszenie dystansu. Elblążanki zdobyły zaledwie jedną bramkę, rywalki natomiast aż sześć i po 30 minutach gry było 16:18.

Po zmianie stron gra znów się wyrównała, Piotrkowianki utrzymywały jedno-dwubramkowe prowadzenie. Elblążanki grały uważnie w obronie, jednak w ataku nie były już tak skuteczne. W końcu jednak udało im się doprowadzić do wyrównania po 22, a potem po 24. Wtedy na rozmowę swoje zawodniczki zaprosił szkoleniowiec Horatiu Pasca. Niedługo później czerwoną kartkę ujrzała podstawowa skrzydłowa Piotrcovii Joanna Gadzina, a Start wyszedł na upragnione prowadzenie. Dobry blok, a potem kontratak Oliwii Szczepanek i nasza drużyna odskoczyła na dwa gole. Trzy kolejne gole padły po drugiej stronie, jednak na 30:30 trafiła kapitan Energi Startu. W ostatnich akcjach meczu nieco skuteczniejsze były Piotrkowianki i to one wygrały 32:31.

Energa Start Elbląg - Krasoń MKS Piotrcovia 31:32 (16:18)

Start: Ciąćka, Suliga, Pentek - Zych 6, Kozłowska 5, Szczepaniak 5, Szczepanek 4, Pahrabitskaya 4, Masalova 2, Chwojnicka 2, Wicik 1, Tarczyluk 1, Grabińska 1, Kuźmińska, Peplińska.

Piotrcovia: Cieślak, Sarnecka - Byzdra 6, Roszak 6, Gadzina 5, Domagalska 4, Szczukocka 3, Sobecka 2, Pankowska 2, Noga 2, Polańska 1, Grobelna 1, Haric, Masna.

Kolejny mecz nasza drużyna zagra na wyjeździe 27 stycznia z Enea MKS Gniezno.