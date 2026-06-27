Mirosław Kreczman z podwójnym złotem w Halifax

Złoty powrót z Kanady. Mirosław Kreczman, trener elbląskich kajakarzy z Silvanta, wywalczył dwa złote medale na Mistrzostwach Świata Mastersów w kanadyjskim Halifax.

Mirosława Kreczmana najczęściej można spotkać na przystani kajakowej przy ul. Radomskiej, gdzie na co dzień szkoli elbląskich sportowców. Niedawne wywalczenie ośmiu medali przez zawodników Silvant Kajak na Mistrzostwach Polski to w głównej mierze jego zasługa. Trenera w dalszym ciągu ciągnie jednak do bezpośredniej rywalizacji na najwyższym poziomie.

Pod pojęciem „najwyższy poziom” kryją się Mistrzostwa Świata Masters w kanadyjskim Halifax. Elblążanin dwa razy stanął tam na najwyższym stopniu podium, zostając mistrzem świata w jedynkach na 200 i 500 metrów w kategorii wiekowej 60–64 lata.

Startował w czterech wyścigach (dwukrotnie w eliminacjach i dwukrotnie w finałach) i za każdym razem rywale oglądali jego plecy. W finałowym biegu na 500 metrów uzyskał czas 2:01,98 minuty, wyprzedzając drugiego na mecie Szweda Stefana Eriksona o 0,75 sekundy. Brązowy medal wywalczył Kanadyjczyk Colin Bren. W biegu o medale na dystansie 200 metrów elblążanin popłynął po złoto z czasem 45,66 sekundy. O 0,76 sekundy wyprzedził Bułgara Iliyę Ilieva, a na trzecim stopniu podium stanął Szwed Stefan Erikson.

Na kanadyjskim czempionacie wystąpił też drugi reprezentant naszego miasta. Ryszard Białkowski w osadzie z Jarosławem Gulakiem zajął czwarte miejsce na dystansie 500 metrów w konkurencji dwójek (K2) z czasem 1:58,82 min. Do brązowego medalu zabrakło bardzo niewiele – zaledwie o 0,12 sekundy szybciej na mecie zameldowali się Szwedzi. Złoto przypadło Litwinom, a srebro Kanadyjczykom. W finałowym biegu K2 na 200 metrów polska dwójka uplasowała się na siódmej pozycji z czasem 51,81 sekundy.

„To fantastyczne osiągnięcie, będące efektem wielu lat ciężkiej pracy, pasji i niezwykłej determinacji. Mirek po raz kolejny udowodnił, że należy do światowej czołówki i jest prawdziwą inspiracją dla wszystkich miłośników kajakarstwa. Ogromne brawa należą się również Ryszardowi Białkowskiemu, który wspólnie z partnerem wywalczył IV miejsce w konkurencji K2 500 m, ocierając się o podium mistrzostw świata” – tak występ swoich trenerów podsumował UKS Silvant Kajak Elbląg w mediach społecznościowych.

To niejedyny kanadyjski akcent z elbląskimi kajakami w tle. Powołanie na Mistrzostwa Świata Młodzieżowców otrzymał Igor Komorowski z elbląskiego Silvanta. Będzie on członkiem osady, która wystartuje w konkurencji K4 na 500 metrów. Z kolei Julia Piasecka na Mistrzostwach Świata Juniorów będzie rywalizowała w jedynkach na 1000 i 500 metrów oraz w mikście na 500 metrów.

Nasi reprezentanci w Kanadzie rozpoczną walkę o medale już 1 lipca.