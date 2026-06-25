Odwołane wydarzenia podczas Dni Elbląga

Zmiany w programie Dni Elbląga. - Bezpieczeństwo uczestników jest priorytetem w obliczu prognozowanych upałów - informuje UM Elbląg.

W związku z prognozowaną falą ekstremalnych upałów organizatorzy Dni Elbląga podjęli decyzję o zmianach w programie wydarzenia. Decyzje zostały podjęte w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników oraz osób zaangażowanych w realizację zaplanowanych atrakcji.

Odwołane zostają pokazy lotnicze Aeroklubu Elbląskiego, które miały odbyć się w niedzielę o godz. 15.30 nad Starym Miastem. Wysokie temperatury stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa lotów. Pilot wykonujący pokaz w niewielkiej, zamkniętej kabinie samolotu, wystawionej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, narażony jest na spadek koncentracji oraz ryzyko zasłabnięcia. W lotnictwie bezpieczeństwo pozostaje wartością nadrzędną, dlatego organizatorzy wspólnie z Aeroklubem Elbląskim zdecydowali o rezygnacji z tego punktu programu.

Zmianie ulega również wydarzenie skierowane do najstarszych mieszkańców miasta. Potańcówka dla Seniorów „Grochy jak za dawnych lat”, zaplanowana przy Dziennym Domu „Senior+” w godzinach 14.30–17.00, zostaje przeniesiona na inny termin. Organizatorzy uznali, że przeprowadzenie wydarzenia w godzinach największego nasłonecznienia mogłoby stwarzać realne zagrożenie dla zdrowia uczestników. Nowa data zostanie podana w późniejszym terminie.

Dziękujemy mieszkańcom i gościom za wyrozumiałość. Jednocześnie apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas upalnych dni – regularne nawadnianie organizmu, unikanie przebywania na słońcu w najgorętszych godzinach oraz korzystanie z zacienionych miejsc pozwolą bezpiecznie uczestniczyć w wydarzeniach Dni Elbląga.

Przypominamy, że w trakcie weekendu organizatorzy zapewnili dodatkowe formy chłodzenia dla uczestników imprezy w postaci beczkowozów z wodą pitną, zraszaczy, kurtyn wodnych i dystrybutorów wody w różnych lokalizacjach i strefach.