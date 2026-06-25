Potrącenie motorowerzysty

Do kolizji doszło około godz. 14:30. Na miejsce zdarzenia przybyła policja, straż pożarna oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

- 38-letni kierujący motorowerem jechał Hetmańską na wprost z stronę komendy, przy zielonym świetle. Z kolei kierująca Toyotą jechała od al. Grunwaldzkiej na wprost. Z tego co udało nam się ustalić to przejechała na czerwonym świetle. Kobieta stała przed skrzyżowaniem i najprawdopodobniej ruszyła jak zapaliła się zielona strzałka dla skręcających w prawo. Poszkodowany był przytomny, nic poważnego mu się nie stało, jednak został zabrany do szpitala na badania. 31-letnia sprawczyni kolizji została ukarana mandatem w wysokości 1200 zł i 12 punktami - powiedział pracującym na miejscu zdarzenia policjant.