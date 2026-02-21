Mistrzostwa Polski w Tańcach Standardowych i Latynoamerykańskich 2026 już w weekend!

Już w ten weekend Elbląg zacznie oddychać rytmem walca, tanga, samby czy cha-chy. Od 28 lutego do 1 marca miasto stanie się jednym z najważniejszych punktów na tanecznej mapie Polski. To właśnie tutaj odbędą się Mistrzostwa Polski w Tańcach Standardowych i Latynoamerykańskich 2026 – dwa dni emocji, elegancji i sportowej pasji.

560 zawodników i jeden cel – mistrzowski tytuł

Na parkiecie zobaczymy 280 par, czyli łącznie 560 zawodników z klubów z całego kraju. Przyjadą m.in. z Krosna, Krakowa, Szczecina, Białegostoku czy Nowogardu – dla wielu z nich to setki kilometrów podróży, by zawalczyć o najważniejszy tytuł w sezonie.

Co ważne – silną reprezentację ma także Elbląg. Z Elbląskiego Klubu Tańca JANTAR wystartuje 26 zawodników, a ze Szkoły Tańca BROADWAY Elbląg – 6 zawodników. To oznacza, że na parkiecie nie zabraknie lokalnych emocji i powodów do trzymania kciuków.

Taniec łączy pokolenia

Mistrzostwa mają w sobie coś wyjątkowego – łączą pokolenia. Najmłodsi rywalizują w kategorii Juniorzy Starsi (14–15 lat), a w kategoriach seniorskich zobaczymy pary, w których rywalizacja zaczyna się od 60. i 65. roku życia. Taniec sportowy pokazuje, że pasja nie zna metryki – liczy się energia, precyzja i wspólna praca.

Mistrzostwa przyciągają taneczne gwiazdy - obrońców tytułów i lokalnych liderów

W ubiegłym roku w najważniejszej kategorii Dorosłych triumfowali Dariusz Myćka i Madara Freiberga (Contra Sport Warszawa) w tańcach standardowych oraz Bartosz Lewandowski i Anna Wałachowska (Duet Warszawa) w stylu latynoamerykańskim.

Elbląg również miał swoje piękne chwile – para z EKT Jantar Marceli Józefowicz i Julia Kawa została Wicemistrzami Polski w kategorii Młodzież w obu stylach, a Jarosław i Anna Kraińscy zdobyli tytuł Mistrzów Polski w kategorii Senior III w tańcach standardowych. Te nazwiska pokazują, że lokalny parkiet ma ogromny potencjał.

Międzynarodowe jury i najwyższy poziom

Ciekawostka, o której wie niewielu widzów? Skład sędziowski poznajemy dopiero 24 godziny przed rozpoczęciem mistrzostw. Co roku w panelu zasiada więcej sędziów zagranicznych niż krajowych – w ubiegłorocznej edycji byli to eksperci m.in. z Włoch, Hiszpanii, Francji, Belgii oraz Bośni i Hercegowiny. To gwarancja międzynarodowego poziomu i najwyższych standardów oceny.

Sport i gala w jednym

Mistrzostwa to nie tylko sportowa rywalizacja. W ciągu dnia parkiet wypełnią rundy eliminacyjne, a wieczorami hala zamieni się w elegancką Galę Finałową – ze światłami, muzyką i atmosferą wielkiego widowiska. To momenty, w których widać miesiące treningów, setki godzin na sali i ogromne emocje zapisane w każdym kroku.

Pod koniec lutego Elbląg stanie się miejscem, gdzie sport spotyka się ze sztuką, a precyzja z pasją. I nawet jeśli ktoś nie zna różnicy między quickstepem a jivem – wystarczy usiąść na trybunach i pozwolić się porwać tej energii.

Patronami honorowymi wydarzenia są Ministerstwo Sportu i Turystyki, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Michał Missan Prezydent Elbląga. Wydarzenie odbywa się pod auspicjami Polskiego Związku Tanecznego.